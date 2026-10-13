В Казахстане определили оператора национальной системы видеомониторинга
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства РК от 9 октября 2026 года определен оператор национальной системы видеомониторинга, сообщает Zakon.kz.
"Определить акционерное общество "Казахтелеком" оператором национальной системы видеомониторинга", – говорится в документе.
Оператор национальной системы видеомониторинга определен в соответствии с законом "О кибербезопасности".
Постановление вводится в действие с 23 октября 2026 года.
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