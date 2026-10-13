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Право

В Казахстане определили оператора национальной системы видеомониторинга

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 12:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства РК от 9 октября 2026 года определен оператор национальной системы видеомониторинга, сообщает Zakon.kz.

"Определить акционерное общество "Казахтелеком" оператором национальной системы видеомониторинга", – говорится в документе.

Оператор национальной системы видеомониторинга определен в соответствии с законом "О кибербезопасности".

Постановление вводится в действие с 23 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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