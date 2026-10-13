В Казахстане определили оператора национальной системы видеомониторинга

Постановлением правительства РК от 9 октября 2026 года определен оператор национальной системы видеомониторинга, сообщает Zakon.kz.

"Определить акционерное общество "Казахтелеком" оператором национальной системы видеомониторинга", – говорится в документе.

Оператор национальной системы видеомониторинга определен в соответствии с законом "О кибербезопасности".

Постановление вводится в действие с 23 октября 2026 года.