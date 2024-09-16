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Законодательство РК

Автоперевозки с Узбекистаном: внесены изменения в соглашение

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 15:15 Фото: unsplash
Принято постановление правительства Казахстана о подписании протокола, которым вносятся изменения и дополнения в Соглашение с правительством Узбекистана о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года, передает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РК и правительством Узбекистана о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года", – говорится в документе. 

В частности, вносится дополнение о том, что разрешения не требуются при перевозках грузов автотранспортными средствами, максимальная общая масса которых, включая прицепы, не превышает 6 тонн или максимальная грузоподъемность которых, включая грузоподъемность прицепов, не превышает 3,5 тонн.

Кроме того, соглашение дополнено статьей следующего содержания: "Разрешения, указанные в пункте 1 статьи 5, пункте 2 статьи 5-1 и пункте 2 статьи 5-2 Соглашения, могут иметь форму электронного документа".

Компетентными органами соглашения являются:

со стороны Казахстана:

  • Министерство транспорта РК;

со стороны Узбекистана:

  • Министерство транспорта РУ, Министерство внутренних дел, Таможенный комитет при Министерстве экономики и финансов и Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта республики.

Протокол был подписан в Астане 8 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане определен национальный оператор системы отслеживания перевозок.

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