Автоперевозки с Узбекистаном: внесены изменения в соглашение
"Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РК и правительством Узбекистана о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года", – говорится в документе.
В частности, вносится дополнение о том, что разрешения не требуются при перевозках грузов автотранспортными средствами, максимальная общая масса которых, включая прицепы, не превышает 6 тонн или максимальная грузоподъемность которых, включая грузоподъемность прицепов, не превышает 3,5 тонн.
Кроме того, соглашение дополнено статьей следующего содержания: "Разрешения, указанные в пункте 1 статьи 5, пункте 2 статьи 5-1 и пункте 2 статьи 5-2 Соглашения, могут иметь форму электронного документа".
Компетентными органами соглашения являются:
со стороны Казахстана:
- Министерство транспорта РК;
со стороны Узбекистана:
- Министерство транспорта РУ, Министерство внутренних дел, Таможенный комитет при Министерстве экономики и финансов и Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта республики.
Протокол был подписан в Астане 8 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане определен национальный оператор системы отслеживания перевозок.