В Соглашение о статусе формирований сил и средств ОДКБ внесут изменения

Министерство обороны подготовило постановление правительства, которым вносятся на рассмотрение президента предложения о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

В частности, в соглашение вносятся изменения, направленные на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов ОДКБ.

Так, говорится, что формирования направляющей стороны могут направляться на территорию принимающей стороны в случаях:

в соответствии с официальным обращением принимающей стороны для реализации права на коллективную оборону в случае угрозы или совершения вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или нескольких сторон, противодействия другим вызовам и угрозам коллективной безопасности, предотвращения (урегулирования) кризисных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи;



для участия в проведении совместных учений и внезапных проверок.



Решение о вводе, задачах, составе, численности формирований, порядке их подчиненности, местах дислокации, а также времени пребывания на территории принимающей стороны для выполнения задач по предназначению принимается Советом коллективной безопасности ОДКБ на основании официального обращения принимающей стороны.



Предусматривается, что формирования переходят в подчинение командования формированиями после доклада их командиров (начальников) командованию формированиями о пересечении границы принимающей стороны.



Соглашение также дополнено пунктом о том, что решение о перевозке формирований на территорию принимающей стороны стороной, осуществляющей воздушные перевозки в интересах направляющей стороны, принимается по договоренности между данными сторонами.

В случае применения формирований по решению Совета принимающая сторона письменно уведомляет другие стороны об определенном ею месте, времени, порядке предполагаемого пересечения своей государственной границы и создает необходимые условия для беспрепятственного и безвозмездного передвижения по своей территории воинских эшелонов, воздушных и морских (речных) судов и кораблей, автомобильных колонн с личным составом и движимым имуществом, безвозмездно обеспечивает размещение и пользование недвижимым имуществом (объектами недвижимости).



При этом полеты авиации выполняются по маршрутам, а также в зонах (районах), которые согласованы с заинтересованными сторонами.



Также говорится, что при перевозке (транзите) формирований для решения задач по предназначению в случаях угрозы или совершения вооруженного нападения (агрессии), противодействия другим вызовам и угрозам коллективной безопасности, предотвращения (урегулирования) кризисных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи прием, отправка, аэродромно-техническое (аэродромное) обеспечение, предоставление мест стоянки и охрана воздушных судов на аэродромах, вне зависимости от их принадлежности, осуществляются принимающей или транзитной сторонами безвозмездно. Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов государственной (военной) авиации сторон осуществляется без взимания платы (сборов).



Заправка горючим, смазочными материалами, специальными жидкостями и газами воздушных судов на государственных (военных) и гражданских аэродромах производится силами и средствами транзитной стороны или принимающей стороны на основании соответствующих соглашений и договоренностей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который на данный момент возглавляет Имангали Тасмагамбетов.