Правила установления водоохранных зон: внесено изменение
Так, говорится, что в пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы шириной не менее 35 метров, прилегающие к водному объекту, на территории которых устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности.
При этом добавлено, что предоставление земельных участков, расположенных в пределах 500 метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбоводных хозяйств.
Приказ вводится в действие с 27 сентября 2024 года.
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