Правила установления водоохранных зон: внесено изменение

Приказом министра водных ресурсов и ирригации от 10 сентября 2024 года внесены изменения в Правила установления водоохранных зон и полос, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы шириной не менее 35 метров, прилегающие к водному объекту, на территории которых устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности.

При этом добавлено, что предоставление земельных участков, расположенных в пределах 500 метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбоводных хозяйств.

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2024 года.

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