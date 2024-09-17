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Законодательство РК

Правила установления водоохранных зон: внесено изменение

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 15:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра водных ресурсов и ирригации от 10 сентября 2024 года внесены изменения в Правила установления водоохранных зон и полос, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы шириной не менее 35 метров, прилегающие к водному объекту, на территории которых устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности.

При этом добавлено, что предоставление земельных участков, расположенных в пределах 500 метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбоводных хозяйств. 

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2024 года.

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