Прозрачность и устранение "карманных бирж": парламент готовит поправки по вопросам биржевой торговли

Законопроект по изменению регуляторной политики биржевого рынка разработан депутатами Мажилиса парламента и решает ряд важных задач. О планируемых поправках рассказала Zakon.kz депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева.

Товарные биржи играют важную роль в экономике Казахстана. Сделки, совершаемые через биржи, способствуют формированию объективных цен на продукцию. А еще они дают предпринимателям доступ к сырью и товарам на наиболее выгодных условиях. Какие поправки требуется внести в законодательство, чтобы полноценно использовать весь функционал товарных бирж, рассказала депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева.

Нашей экономике нужен нормальный биржевой рынок

– Для чего разработаны поправки по вопросам биржевой торговли? Что должно улучшиться в жизни простых граждан, а также в деятельности казахстанских бизнесменов с принятием законопроекта?

– Для начала несколько слов о том, какую роль вообще могут играть товарные биржи в экономике благодаря своему функционалу.

Во-первых, на биржах при обеспечении прозрачности и справедливости сделок на основе спроса и предложения формируются рыночные цены. Через биржи происходит более эффективное распределение ресурсов, что позволяет предпринимателям получать доступ к сырью и товарам по наиболее выгодным условиям.

Сформированные на бирже индикаторы рыночных цен являются общепризнанным ориентиром для заключения внебиржевых сделок, для целей налогообложения и трансфертного ценообразования.

Также биржи предлагают инструменты гарантирования исполнения сделок и хеджирования (например, фьючерсы и опционы), что помогает участникам рынка застраховаться как от неисполнения контрагентами своих обязательств, так и от неблагоприятных изменений цен на товары, такие как нефть, металлы или сельскохозяйственная продукция.

Казахстан как страна, обладающая значительными природными ресурсами (нефть, металлы, зерно), может использовать товарные биржи для организации экспорта по наиболее привлекательным ценам.

Однако для того, чтобы все эти возможности использовались, необходимо обеспечить сбалансированную политику по организации биржевой торговли при управлении рынками, достаточную квалификацию и прозрачность самих товарных бирж.

Обеспечить формирование прозрачного ценообразования на биржевые товары и убрать "карманные" биржи поручил глава государства в Послании 2023 года. Этот законопроект – правовое обеспечение данного поручения. Его цель – повысить прозрачность, эффективность и конкурентоспособность биржевых операций.

Совместно с регулятором мы системно и последовательно реформируем регуляторную политику биржевого рынка. Эта отрасль достаточно специфическая. В биржевой торговле должны конкурировать не биржи между собой, а игроки на торгах. Если происходит по-другому, то биржи перестают выполнять одно из основных своих предназначений – образование справедливой цены на товар, ориентира для других торговых систем и площадок, экономики в целом.

Сегодня на сравнительно небольшом рынке Казахстана работает девять товарных бирж. За пять лет их количество сократилось в 2,5 раза. Это связано с усилением требований к организации торговли, размерам уставного капитала и в целом к устойчивости бирж.

"На биржах торги осуществляют производители товаров и их покупатели. Для бизнеса эти изменения откроют доступ к более эффективным торговым инструментам, облегчат надзор со стороны фискальных органов, так как сделки, заключенные на бирже, будут признаны рыночными. Это снизит риски для производителей, поскольку всегда будет покупатель, и увеличит возможности для роста производства". Екатерина Смышляева

Однако для этого необходимо повышать доверие бизнес-сообщества к биржевым котировкам и ведению бизнеса через биржевую систему.

Что касается простых граждан, то особое внимание в общем перечне биржевых товаров уделяется социально значимым позициям. Это, например, топливо или продукты питания, то, что необходимо для жизни каждой семье. Сегодня мы видим, как "скачут" цены, они часто устанавливаются вручную, могут серьезно отличаться в разных регионах. На этом фоне возникают перетоки, порой искусственный дефицит. Поскольку биржа вполне может обеспечить прозрачное ценообразование, то польза для каждого человека очевидна – доступный товар по адекватной цене.

Резюмируя, еще раз подчеркну, что нашей экономике нужен нормальный биржевой рынок.

Биржи не могут быть субъектами микропредпринимательства

– Поправками предлагается исключить товарные биржи из числа субъектов микро- и малого предпринимательства. Тогда к каким субъектам бизнеса их отнесут и на основании каких критериев?

– Сейчас из девяти действующих в Казахстане бирж восемь являются субъектами микропредпринимательства за счет малого числа сотрудников. Как субъекты микропредпринимательства биржи уходят от контроля и проверок, могут претендовать на льготы и господдержку наряду с магазинами у дома или парикмахерами. При этом общий оборот на товарных биржах составляет более 2 трлн тенге в год.

Биржи – это инфраструктурные институты, которые лицензируются и обеспечивают прозрачность и эффективность торгов. В современных условиях их влияние выходит далеко за рамки малого бизнеса, а тем более микробизнеса.

Таким образом биржи по своей природе не могут быть субъектами микропредпринимательства. Поэтому предлагается исключить законодательно для них такую возможность по аналогии с лицами, осуществляющими охранную деятельность, деятельность кредитных бюро, аудиторов, а также проведение лотерей.

Одна из целей законопроекта – поддержать отечественного товаропроизводителя

– Расскажите, пожалуйста, что такое "карманные биржи" и как планируют бороться с ними в целях исполнения поручения президента, данного им в Послании 2023 года?

– "Карманные биржи" – это биржи, действующие в интересах узких групп, монополизируя доступ к рыночным ресурсам и снижая прозрачность торговых операций. Это подрывает справедливую конкуренцию и доверие участников рынка. Очень часто в числе искусственно недопущенных к торгам предпринимателей оказывались наши отечественные товаропроизводители.

Это особенно сильно выражено в торгах нестандартизированными товарами (машиностроительная продукция, текстильные материалы и изделия, обувь и головные уборы, продукция химической и связанных с ней отраслей, иные промышленные товары). В 2023 году их оборот составил 160% от всего оборота стандартизированных товаров. При этом внутристрановая ценность при биржевых сделках составляет не более 6,5%.

"Поэтому проектом закона предлагается исключить торги нестандартизированными товарами с переводом данной торговли на специализированные электронные торговые площадки. Это обеспечит беспрепятственный доступ отечественных товаропроизводителей к закупкам и позволит повысить внутристрановую ценность". Екатерина Смышляева

Также, в рамках поручения президента, озвученного в Послании 2023 года, планируется внедрение механизмов усиленного регулирования и надзора, лицензирования участников и применения цифровых инструментов для мониторинга сделок. Это поможет устранить теневые схемы, повысить прозрачность и эффективность биржевой торговли.

Контроль за деятельностью товарных бирж будет усилен

– Какие меры предусмотрены законопроектом, чтобы привести работу казахстанских товарных бирж к "единому знаменателю"? Что нужно сделать, чтобы деятельность бирж стала максимально прозрачной?

– На сегодняшний день уровень квалификации товарных бирж, качества их программного обеспечения очень разный. Далеко не все соблюдают правила биржевой торговли, есть факты использования бирж для обхода процедур закупок и иных махинаций. Деятельность бирж непрозрачна, имеют место факты создания искусственных барьеров для игроков.

Проектом закона предлагается ужесточить госконтроль и квалификационные требования к биржам (компетенция АЗРК). При этом решением правительства на конкурсной основе будет определен Перечень товарных бирж, осуществляющих торговлю социально значимыми биржевыми товарами. К ним такие требования будут повышены, поскольку срыв или непрозрачность торгов социально значимыми товарами может привести к дестабилизации социально-экономической ситуации.

Для того чтобы деятельность казахстанских бирж стала максимально прозрачной, необходимо внедрение стандартизированных и цифровых процессов, обеспечивающих равный доступ к информации для всех участников. Эти меры заложены в законопроекте.

– Поправками предусмотрено введение лицензирования клиринговых центров. Клиринговые центры, как и товарные биржи, станут объектами финмониторинга. Как это повлияет на их работу?

– Ранее клиринговые центры товарных бирж, в отличие от фондовых, практически никак не регулировались. При этом на них хранится все гарантийное обеспечение биржевых сделок, которое вносят участники торгов. Теперь регулирование будет усилено.

"Введение лицензирования и финансового мониторинга клиринговых центров повысит их надежность и устойчивость, как того требует законодательство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Введение такого регуляторного инструмента обеспечит надзор за движением средств со стороны Агентства по финансовому мониторингу". Екатерина Смышляева

Клиринг важен для участников торгов. Он минимизирует риски, связанные с расчетами и исполнением сделок, гарантирует безопасность участников. Это международные стандарты организации работы биржи.

Аналогичные требования по лицензированию будут введены в отношении брокеров как лиц, оказывающих профессиональные услуги по участию в биржевых торгах.

– Как данные поправки повлияют на инвестиционную привлекательность отечественных товарных бирж перед зарубежными поставщиками?

– Законопроект не направлен на прямое привлечение иностранных инвестиций, однако поправки сделают казахстанские товарные биржи более прозрачными, эффективными и предсказуемыми для международных участников. То есть – повысят качество площадок и организации торговли в целом.

Это и есть ключевое условие для иностранных игроков и в целом для внешнеэкономической деятельности.