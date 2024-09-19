Казахстанцы получили возможность электронно обращаться за социальной помощью

Правительство постановлением от 16 сентября 2024 года внесло изменения в Типовые правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что для получения социальной помощи заявитель от себя или от имени семьи (либо представитель по доверенности) обращается письменно в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или к акиму поселка, села, сельского округа, или в Государственную корпорацию с заявлением. Помимо этого теперь за соцпомощью также можно обратиться электронно на портал с заявлением (поправками утверждена отдельная форма такого заявления).

При письменном обращении специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие информационные системы (ИС) государственных органов и (или) организаций через шлюз "электронное правительство".

При несоответствии (отсутствии) сведений в ИС заявителем к заявлению прилагаются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

сведения о доходах лица (членов семьи) (для получения социальной помощи, которая назначается независимо от доходов лица (членов семьи), сведения о доходах лица (членов семьи) не предоставляются);

один из нижеперечисленных документов, подтверждающих факт наличия оснований для отнесения к категории нуждающихся:

документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия;



документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара;



документ, подтверждающий факт наличия социально значимого заболевания;



документ, подтверждающий факт сиротства, отсутствия родительского попечения;



документ, подтверждающий факт неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;



документ, подтверждающий факт освобождения из мест лишения свободы, нахождения на учете службы пробации.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

При представлении заявителем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия заявителю выдается расписка об отказе в приеме заявления на оказание социальной помощи.

При обращении заявителя за социальной помощью электронно посредством портала запрос в ИС государственных органов и (или) организаций для получения необходимых сведений осуществляется самим заявителем.

При этом заявитель удостоверяет своей ЭЦП электронное заявление и сведения, поступившие из ИС государственных органов и (или) организаций.

Поступившие заявления, в том числе электронные, уполномоченный орган по оказанию социальной помощи регистрирует в день поступления в течение рабочего дня, а в случае поступления вне времени рабочего дня — в первый рабочий день после даты поступления заявления.

Поправками расширен перечень оснований для отнесения граждан к категории нуждающихся:

причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия;

причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара; (новое)

наличие социально значимого заболевания; (новое)

наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, установленного местными представительными органами, в кратном отношении к прожиточному минимуму;

сиротство, отсутствие родительского попечения;

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

освобождение из мест лишения свободы, нахождение на учете службы пробации.

Внесено дополнение, в соответствии с которым при причинении ущерба имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара социальная помощь оказывается по месту нахождения пострадавшего имущества независимо от места регистрации его собственника.

Социальная помощь к праздничным дням и памятным датам оказывается без истребования заявлений от получателей.

При этом категории получателей социальной помощи определяются МИО.

Нововведением является то, что списки получателей социальной помощи формируются на основании запроса в Государственную корпорацию либо иные организации, либо в электронном виде из информационных систем уполномоченного государственного органа.

Отказ в оказании социальной помощи осуществляется в случаях:

выявления недостоверных сведений, представленных заявителями;

отказа, уклонения заявителя от проведения обследования материального положения лица (семьи);

превышения размера среднедушевого дохода лица (семьи), установленного местными представительными органами порога для оказания социальной помощи;

получения из информационной системы уполномоченного государственного органа сведений, подтверждающих факты назначения, осуществления выплат, подачи заявления на назначение социальной помощи по данному основанию. (добавлено новое основание для отказа)

При выявлении оснований для отказа в оказании социальной помощи уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в срок не позднее трех рабочих дней до принятия решения уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также проведении заслушивания для предоставления возможности выражения позиции по предварительному решению.

Время и дата заслушивания устанавливаются уполномоченным органом по оказанию социальной помощи, которое проводится путем:

приглашения заявителя на заслушивание посредством видеоконференцсвязи или иных средств коммуникации;

использования информационных систем;

иных способов связи, позволяющих заявителю изложить свою позицию.

Заявитель вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

В случае устного выражения заявителем своего возражения, уполномоченный орган по оказанию социальной помощи, должностное лицо ведут протокол заслушивания.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи, должностное лицо обязаны обеспечить заявителю возможность ознакомиться с протоколом заслушивания.

Заявитель в течение трех рабочих дней после ознакомления вправе представить свои замечания на протокол заслушивания.

По результатам рассмотрения замечаний уполномоченный орган по оказанию социальной помощи принимает решение об оказании (отказе в оказании) социальной помощи.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи направляет заявителю уведомление о принятом решении об оказании социальной помощи.

Если в заявлении на оказание социальной помощи указан номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан, уведомление об оказании социальной помощи (отказе в оказании) отправляется в автоматическом режиме посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон заявителя.

При отсутствии возможности отправки sms-оповещения на мобильный телефон заявителя уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или Государственная корпорация распечатывают уведомление об оказании социальной помощи (отказе в оказании) и выдают его при личном обращении заявителю.

При подаче заявления посредством портала уведомление об оказании социальной помощи (отказе в оказании) в автоматическом режиме в течение одного рабочего дня со дня принятия решения отправляется в личный кабинет заявителя посредством портала.

Финансирование расходов на предоставление социальной помощи осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на текущий финансовый год.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи переводит в Государственную корпорацию суммы социальной помощи.

Государственная корпорация перечисляет суммы социальной помощи, полученные от уполномоченного органа по оказанию социальной помощи, на банковские счета получателей социальной помощи.

Социальная помощь прекращается в случаях:

смерти получателя;

выезда получателя на постоянное проживание за пределы соответствующей административно-территориальной единицы;

направления получателя на проживание в государственные медико-социальные учреждения;

выявления недостоверных сведений, представленных заявителем;

выявления сведений об утрате оснований на оказание социальной помощи. (новое основание)

При этом направление получателя на проживание в государственные медико-социальные учреждения не является основанием для прекращения социальной помощи в случаях причинения ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара.

Выплата социальной помощи в случае смерти получателя, его выезда на ПМЖ за пределы соответствующей административно-территориальной единицы, а также направления его на проживание в государственные медико-социальные учреждения, прекращается со следующего месяца после наступления указанных обстоятельств.



Выплата социальной помощи в случаях выявления недостоверных сведений либо выявления сведений об утрате оснований на оказание социальной помощи прекращается с даты наступления указанных обстоятельств.

В правила добавлен ряд новых норм, регламентирующих порядок формирования категорий получателей социальной помощи и процесс выплаты социальной помощи.

В частности, для формирования категорий получателей на выплату социальной помощи к памятным датам и праздничным дням уполномоченным органом по оказанию социальной помощи инициируется запрос в информационные системы уполномоченного государственного органа на получение данных граждан, являющихся (активных) получателями пенсий и пособий.

Сведения по получателям пенсий и пособий на оказание социальной помощи формируются по установленной форме.



Процесс осуществления выплаты социальной помощи через Государственную корпорацию инициирует уполномоченный орган по оказанию социальной помощи при принятии им решения об оказании социальной помощи через информационные системы уполномоченного государственного органа.



На основании принятого уполномоченным органом по оказанию социальной помощи решения об оказании социальной помощи Государственная корпорация формирует потребность в бюджетных средствах на выплату социальной помощи:



по единовременным выплатам – ежедневно;



по ежемесячным и ежеквартальным выплатам – к 29 числу месяца, предшествующего месяцу выплаты.



После формирования потребности Государственная корпорация не позднее следующего рабочего дня направляет заявку о сумме потребности на выплату социальной помощи в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи.



Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение двух рабочих дней после поступления заявки о сумме потребности на выплату социальной помощи перечисляет в Государственную корпорацию денежные средства в пределах сумм, предусмотренных заявкой о сумме потребности на выплату социальной помощи.



По заявкам о суммах потребности на выплату социальной помощи, поступившим 27 числа месяца, уполномоченный орган по оказанию социальной помощи перечисляет денежные средства в Государственную корпорацию не ранее первого числа месяца выплаты.



Государственная корпорация в течение двух рабочих дней после поступления трансфертов формирует в соответствии с графиком выплаты платежные поручения и осуществляет выплату на банковские счета получателей.



При возврате суммы социальной помощи из уполномоченной организации по выплате социальной помощи уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сведений из уполномоченной организации по выплате социальной помощи, вносит соответствующие изменения в информационную систему.



Государственная корпорация не позднее последнего рабочего дня текущего месяца переводит в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи излишне зачисленные (выплаченные) суммы социальной помощи, поступившие на ее счет.



Оплата банковских услуг, связанных с выплатой социальной помощи, осуществляется за счет средств местных бюджетов на основании договора, заключаемого между Государственной корпорацией и уполномоченным органом по оказанию социальной помощи.

Постановление вводится в действие с 29 сентября 2024 года.