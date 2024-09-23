У МЧС появилась еще одна функция
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 18 сентября 2024 года внесено дополнение в положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В частности, положение дополнено следующией функцией ведомства:
разрабатывает и утверждает правила использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что новыми функциями наделили Министерство обороны.
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