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Законодательство РК

У МЧС появилась еще одна функция

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 09:48 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 18 сентября 2024 года внесено дополнение в положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

В частности, положение дополнено следующией функцией ведомства:

разрабатывает и утверждает правила использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что новыми функциями наделили Министерство обороны.

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