У МЧС появилась еще одна функция

В частности, положение дополнено следующией функцией ведомства:

разрабатывает и утверждает правила использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка.