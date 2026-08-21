МЧС получило новые функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительство постановлением от 18 августа 2026 года внесло дополнения в Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям министерства добавили несколько новых: взаимодействует с государственными органами РК по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации маломерных судов;

проверяет наличие судовых документов на маломерном судне;

осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами требований нормативных правовых актов РК, определяющих порядок функционирования маломерного судна, выявление и принятие мер по пресечению их нарушений;

осуществляет в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РК, административное задержание маломерных судов, производит досмотр маломерных судов;

вносит в государственные органы предложения о мерах по предупреждению транспортных происшествий, нарушений правил эксплуатации маломерного судна. Помимо этого, внесены поправки в перечень специализированных служб, оказывающих необходимую помощь туристам, терпящим бедствие на территории Республики Казахстан. Теперь в городе Алматы вместо государственного учреждения "Республиканский оперативно-спасательный отряд" помощь туристам в случае необходимости будет оказывать Республиканское государственное учреждение "Республиканская служба спасения "Барыс". Аналогичное изменение внесено в перечень государственных учреждений, находящихся в ведении МЧС. Постановление введено в действие с 18 августа.

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