Подведение инженерной инфраструктуры к объектам МСБ: утверждены правила

Постановлением правительства Казахстана от 17 сентября 2024 года утверждены Правила подведения инженерной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют условия и механизм подведения недостающей инженерной инфраструктуры к проектам малого и среднего предпринимательства и индустриальных зон.

Развитие инженерной инфраструктуры заключается в подведении недостающей инженерной инфраструктуры к проектам малого и среднего предпринимательства, направленным на создание новых производств, модернизацию и расширение действующих производств, как для отдельных проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так и в рамках создания индустриальных зон.

Выделение средств на развитие инженерной инфраструктуры проектов малого и среднего предпринимательства и индустриальных зон осуществляется в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса РК.

Средства, предусмотренные для подведения недостающей инженерной инфраструктуры, перечисляются целевыми трансфертами нижестоящим бюджетам на основании индивидуального плана финансирования соответствующей бюджетной программы по платежам, утвержденным в установленном порядке.

Как отмечается, финансирование меры поддержки в форме подведения инженерной инфраструктуры осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также средств Национального фонда РК.

При этом условия и требования по использованию информационной системы субсидирования распространяются на отношения, возникшие после заключения соответствующего договора между региональным координатором и поставщиком услуг.

Выделенные средства направляются на строительство (реконструкцию) следующей инфраструктуры: водоотведение, водоснабжение (бурение скважин для водоснабжения), газификация, водоводы, паропроводы, теплоснабжение, водопроводы, железнодорожные тупики, железнодорожные подъездные пути, телефонизация, электрические подстанции, линии электропередачи, септики, парогазовые установки.

Подведение недостающей инженерной инфраструктуры осуществляется до границы территории объекта субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом не предусматривается выделение средств на подведение инженерной инфраструктуры внутри территории объекта предпринимателя.

Подведение инженерной инфраструктуры до границы территории и внутри индустриальной зоны осуществляется за счет средств республиканского бюджета при софинансировании из местного бюджета.

Подведение недостающей инженерной инфраструктуры осуществляется для проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих следующим критериям:

объем инвестиций в проект более 200 млн тенге;

стоимость строительства (реконструкции) инфраструктуры более 50 млн тенге, при этом максимальная сумма строительства (реконструкции) инфраструктуры (на все виды коммуникаций) не может превышать 1 млрд тенге , за исключением строительства (реконструкции) инфраструктуры для проектов по рекомендации государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК на сумму, не превышающую 5 млрд тенге;

, за исключением строительства (реконструкции) инфраструктуры для проектов по рекомендации государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК на сумму, не превышающую 5 млрд тенге; степень готовности строительства проектов не менее 30%.

Подведение недостающей инженерной инфраструктуры осуществляется для проектов создания или развития индустриальных зон, отвечающих следующим критериям:

объем инвестиций в проект не меньше 10 млрд тенге;

стоимость строительства (реконструкции) инфраструктуры не меньше 1 млрд тенге, но не больше 10 млрд тенге;

степень готовности строительства проектов не менее 30%.

Допускается подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам строительства торговых объектов современного формата, отвечающим следующим критериям:

с торговой площадью не менее 3 тыс. кв. м в городах Астане, Алматы и Шымкенте;

в городах Астане, Алматы и Шымкенте; с торговой площадью не менее 1 тыс. кв. м в областях.

Подведение инфраструктуры к проектам субъектов малого и среднего предпринимательства и индустриальной зоны, не отвечающим критериям данных правил подведения инфраструктуры, осуществляется за счет средств местного бюджета. При этом подведение недостающей инфраструктуры к проектам субъектов малого и среднего предпринимательства и индустриальной зоны, отвечающим критериям подведения недостающей инфраструктуры, может также осуществляться за счет средств местного бюджета по усмотрению местных исполнительных органов.

Предусматривается, что подведение недостающей инфраструктуры к проектам субъектов малого и среднего предпринимательства и индустриальной зоны осуществляется при софинансировании из местного бюджета в размере не менее 10% от стоимости строительства.

Местные исполнительные органы при подведении недостающей инфраструктуры к проектам субъектов малого и среднего предпринимательства и индустриальной зоны предоставляют участникам не менее 10% вновь создаваемых рабочих мест при строительстве (реконструкции) по направлениям центров занятости населения.

Стоимость строительства (реконструкции) инженерной инфраструктуры не должна превышать 50% от стоимости проекта субъектов малого и среднего предпринимательства или от стоимости проекта создания или развития индустриальных зон.

Оговаривается, что финансирование из республиканского бюджета, Национального фонда на подведение недостающей инженерной инфраструктуры не осуществляется повторно на реализацию БИП, по которым в предыдущем финансовом году не достигнуты прямые результаты и не обеспечено софинансирование из местного бюджета.

Также не допускается финансирование из республиканского и местного бюджетов затрат, связанных с разработкой предпроектной (ТЭО) или проектной (проектно-сметной) документации на строительство (реконструкцию).

Администратор местной бюджетной программы в течение трех рабочих дней после утверждения индивидуального плана финансирования размещает его на веб-портале.

Что нужно сделать предпринимателю

Предпринимателю необходимо обратиться к региональному координатору с заявлением на финансирование недостающей инженерной инфраструктуры, включающей обоснование необходимости подведения или улучшения инфраструктуры, к которой прилагает следующие документы:

бизнес-план;

ТЭО проекта, за исключением проектов, не требующих разработки ТЭО в соответствии с Правилами разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта;

проектно-сметную документацию по проекту;

проектно-сметную документацию по объекту субъектов малого и среднего предпринимательства;

акты выполненных работ по объекту субъектов малого и среднего предпринимательства;

счета к оплате по расходам, понесенным при разработке проектно-сметной документации.

Региональный координатор после получения документов в течение пяти рабочих дней:

проверяет проект предпринимателя на предмет соответствия условиям правил подведения инженерной инфраструктуры;

вырабатывает рекомендации по проектам предпринимателей для РКС;

вносит на рассмотрение РКС список проектов предпринимателей с приложением полного пакета документов;

формирует вопрос повестки дня, определяет дату, время и место проведения заседания РКС, о чем уведомляет всех членов РКС.

В случаях установления недостоверности документов или данных (сведений), содержащихся в них, а также несоответствия предпринимателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, региональный координатор направляет уведомление предпринимателю с мотивированным ответом об отказе в оказании госуслуги.

Заседание РКС проводится по мере формирования проектов. Количество членов РКС составляет не менее 10 человек, из которых не менее 50% представляется предпринимательским сообществом.

Заседание РКС проводится при присутствии на нем не менее двух третей от количества членов РКС (кворум). Решение принимается не менее чем двумя третями от общего числа присутствующих.

В рамках проводимого заседания РКС осуществляет следующие мероприятия:

проверку соответствия предпринимателя и реализуемых им проектов критериям правил подведения инженерной инфраструктуры;

рассмотрение и обсуждение между членами РКС проекта предпринимателя и прилагаемых документов, в том числе прогнозной информации о создаваемых постоянных рабочих местах, налоговых поступлениях в бюджет, объемах производства продукции по итогам реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

по результатам обсуждения РКС принимает решение о возможности (или невозможности) финансирования строительства (реконструкции) инженерной инфраструктуры на предмет соответствия настоящим Правилам подведения инженерной инфраструктуры.

Решение РКС оформляется соответствующим протоколом в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания.

После чего региональный координатор направляет уведомление предпринимателю о решении РКС. В случае вынесения РКС отрицательного решения региональный координатор направляет мотивированный ответ предпринимателю.

Затем региональный координатор в течение трех рабочих дней с момента оформления протокола РКС направляет список проектов предпринимателей с приложением полного пакета документов, протокол РКС администратору местных бюджетных программ для принятия мер по дальнейшей реализации БИП.

Правила также устанавливают порядок подачи предпринимателем электронной заявки через веб-портал "электронное правительство", проведения мониторинга подведения инженерной инфраструктуры.

Ранее мы сообщили, что постановлением правительства также утверждены:



Правила предоставления портфельного субсидирования части ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе микропредпринимательства; Правила субсидирования части ставки вознаграждения; Правила субсидирования частей наценки на товар и арендного платежа, составляющих доход исламских банков, при финансировании исламскими банками субъектов предпринимательства; Правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства; Правила гарантирования по кредитам/финансовому лизингу; Правила гарантирования по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства; Правила предоставления государственных грантов для субъектов социального предпринимательства; Правила предоставления инвестиционных грантов "Бәсекеге қабілеттілік", направленных на повышение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса.

Постановление вводится в действие с 4 октября 2024 года.