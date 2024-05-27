В Казахстане утвердили комплексный план развития морской инфраструктуры на пять лет

Постановлением правительства от 29 мая 2024 года утвержден Комплексный план развития морской инфраструктуры РК на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет видение и основные подходы по развитию морской инфраструктуры на казахстанском побережье Каспийского моря, ее адаптированности к изменяющейся структуре грузопотока, а также сокращению времени обработки грузов и повышению эффективности портовых операций на период до 2028 года.

В комплексном плане изложены необходимые инициативы для эффективного развития отрасли по следующим направлениям:

развитие транспортно-логистической инфраструктуры;

развитие инфраструктуры портов Актау и Курык;

снижение административных барьеров;

развитие логистики (сервиса) международных перевозок через морские порты;

развитие цифровизации на транспорте.

Как отмечается, выполнение предусмотренных задач позволит укрепить транспортно-логистический и транзитный потенциал республики в глобальной цепочке транспортировки грузов по транскаспийскому маршруту.

Морские порты Актау, Курык и Баутино расположены в казахстанском секторе Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров.

Портовая инфраструктура представляет собой комплекс терминальных мощностей пропускной способностью 21 млн тонн грузов в год, состоящий из:

нефтеналивного терминала проектной мощностью 7,5 млн тонн, обеспечивающего перевалку сырой нефти и нефтепродуктов;

зерновых терминалов – 2 млн тонн, с единовременным хранением до 82,5 тыс. тонн зерновых;

сухогрузных терминалов – 3,5 млн тонн, предназначенных для обработки генеральных, тарно-штучных и негабаритных грузов;

универсального терминала – 2 млн тонн;

паромного комплекса – 6 млн тонн, способного принимать автомобильные и железнодорожные паромы.

В настоящее время в порту Курык реализуется проект многофункционального морского терминала "Саржа", который обеспечит увеличение терминальных мощностей по зерновым, генеральным, контейнерным, насыпным и наливным грузам.

Комплексный план предусматривает:

развитие транспортно-логистической инфраструктуры путем строительства и реконструкции терминальных мощностей морских портов с доведением объема перевалки грузов с 21 млн тонн до 30 млн тонн в год;

развитие логистики (сервиса) международных перевозок через морские порты;

развитие цифровизации на транспорте.

Основные результаты комплексного плана направлены на:

решение задач государства в сфере морского транспорта и развитие экономики;

полноценное использование транзитного потенциала страны;

эффективное развитие транспортной инфраструктуры на казахстанском побережье Каспийского моря.

Ожидаемые результаты:

увеличение пропускной способности портовой инфраструктуры до 30 млн тонн в год к 2028 году;

увеличение пропускной способности перевалки контейнеров в три раза к 2028 году;



увеличение транзитных грузоперевозок в два раза к 2028 году;

рост объема экспорта через морские порты в 1,5 раза к 2028 году;

рост объема импортных перевозок в 1,5 раза к 2028 году;

снижение времени обработки судов и оформления грузов в портах в 1,5 раза к 2028 году.

Как отмечают разработчики, реализация комплексного плана позволит в ближайшие пять лет создать на базе морских портов Актау и Курык развитый транспортно-логистический кластер путем развития не только морской инфраструктуры, но и региона, в частности, поднятия социального уровня (создание новых рабочих мест), а также государственной поддержки малого и среднего бизнеса.



Создаваемая морская портовая инфраструктура позволит обрабатывать широкий спектр грузов. При этом пропускная способность морских портов к 2030 году будет увеличена до 30 млн тонн в год, в том числе 200 тыс. ДФЭ.

Успешное достижение ожидаемых результатов комплексного плана зависит от объемов финансирования, его своевременности и целенаправленности.

Финансирование комплексного плана будет осуществляться за счет внебюджетных средств, а также иных источников, не запрещенных законодательством республики.

Для реализации крупных инвестиционных проектов планируется выделение бюджетного кредита АО "Банк развития Казахстана" на срок не менее 20 лет со ставкой вознаграждения для конечного заемщика не более 7% годовых на реализацию проектов по обновлению морского транспорта (в том числе перегрузочной техники и оборудования), а также строительству/модернизации инфраструктуры.

Кроме того, при реализации проектов в рамках комплексного плана могут быть применены синдицированное финансирование и софинансирование.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.