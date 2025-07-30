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Право

Иностранцы могут входить в экипаж судна, плавающего под флагом Казахстана, на новых условиях

Флаг Казахстана, корабль в море, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 10:44 Фото: gov.kz
Министр транспорта приказом от 24 июля 2025 года утвердил в новой редакции условия, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РК, сообщает Zakon.kz.

Иностранцы и лица без гражданства принимаются на работу на морское судно, плавающее под Государственным флагом РК, при соблюдении следующих условий:

  • наличие профессионального диплома либо подтверждения профессионального диплома, отвечающего требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (ПДНВ), статьи 24 закона о торговом мореплавании и приказа МИИР РК "Об утверждении образцов профессионального диплома, подтверждения профессионального диплома, Правил дипломирования моряков" (Правила дипломирования моряков);
  • наличие медицинского свидетельства, подтверждающего их пригодность к такой работе по состоянию здоровья в соответствии с требованиями ПДНВ либо заключения медицинской комиссии, выданного по форме, утвержденной приказом МИИР РК от 27 марта 2015 года "Об утверждении Правил медицинского осмотра членов экипажа судна, требований к состоянию их здоровья и физической пригодности, а также формы медицинского заключения";
  • наличие удостоверения личности моряка, выданного в соответствии с требованиями закона "О ратификации Конвенции, пересматривающей Конвенцию 1958 года об удостоверениях личности моряков (Конвенция № 185)";
  • осуществления наставничества для обучения и адаптации казахстанских кадров.

Прием на работу на судно иностранцев и лиц без гражданства осуществляется при наличии свободных рабочих мест на судне и отсутствии возможности удовлетворить спрос на работников по отдельным профессиям и квалификациям на внутреннем рынке труда.

Также документом определены условия, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа внутреннего водного транспорта, плавающего под Государственным флагом РК:

Иностранцы и лица без гражданства не назначаются на должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалистов.

Иностранцы и лица без гражданства принимаются на работу на судно, плавающее под Государственным флагом РК, при соблюдении следующих условий:

  • наличие профессионального диплома, отвечающего требованиям в соответствии со статьей 34 закона о внутреннем водном транспорте и правилам дипломирования и аттестации лиц командного состава судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном судовом реестре РК;
  • наличие заключения медицинской комиссии по форме 073/у);
  • для иностранцев – наличие действительного заграничного паспорта, при этом для иностранцев, с государствами которых Казахстаном не заключены соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания дополнительно необходимо иметь соответствующую визу в соответствии со статьей 6 закона о миграции населения;
  • для лиц без гражданства – наличие удостоверения лица без гражданства или заграничного паспорта, выданного иностранным государством, подтверждающего правовой статус лица без гражданства.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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