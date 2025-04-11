Мобильные бригады поликлиник заменят скорую помощь на некоторых вызовах с 1 мая 2025 года

Министр здравоохранения приказом от 4 апреля 2025 года внес изменения и дополнения в правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила добавлены понятием "Мобильная бригада" – это форма работы специалистов ПМСП обслуживания на дому, направленная на предоставление медицинских услуг гражданам при инфекционных и других заболеваниях.

Так, предусмотрено, что при поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции СМП посредством автоматизированной системы управления передает вызовы мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 19:00 часов в будние дни).

Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП осуществляется с 8.00 до 19.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00 часов.

Вызовы 4 категории срочности вне часов работы ПМСП обслуживаются бригадой скорой службой медицинской помощи (ССМП).

Установлено время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП:

1 категория срочности – до 10 минут;

2 категория срочности – до 15 минут;

3 категория срочности – до 30 минут;

4 категория срочности – до 60 минут;

Мобильная бригада при организации ПМСП – до 60 минут.

Указывается, что вызовы 4 категория срочности оказываются населению вне зависимости от прикрепления по месту фактического пребывания пациента.

К 4-й категории срочности относится состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного.

В частности, это:

Острые заболевания или обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни.

Острые воспалительные и аллергические заболевания кожи и подкожной клетчатки.

Легкие травмы (неглубокие раны, ожоги, ушибы, ссадины).

Болевой синдром, вызванный хроническим заболеванием.

Рвота + жидкий стул с легкими признаками обезвоживания.

Рвота у беременных (до 12 недель).

Острая задержка мочи, вызванная хроническими заболеваниями органов мочевыделительной системы.

Моча с примесью крови.

Воспалительные заболевания после родов, абортов.

Инородные тела, кроме дыхательных путей.

Состояния, требующих проведения медицинских манипуляций в условиях организаций первичной медико-санитарной помощи или стационара.

Укусы (ужаления) животных и насекомых.

Артериальная гипертензия (без осложненного криза).

Высокая температура, не купируемая самостоятельно.

В сельских населенных пунктах обслуживание вызовов мобильных бригад допускается путем передачи данной услуги в аутсорсинг в медицинские организации или субъекты здравоохранения, имеющие лицензию на оказание СМП.

Предусмотрено, что мобильные бригады в организациях ПМСП создаются из расчета одна мобильная бригада на 25 тысяч населения для оказания неотложной медицинской помощи (четвертой категории срочности).

Количество мобильных бригад увеличивается в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации.

При угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад ССМП и мобильных бригад ПМСП обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

В случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады ССМП и мобильные бригады ПМСП оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации и (или) мобильной связи. Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

По результатам данных осмотра, инструментальной диагностики, динамики состояния пациента на фоне или после проведенных лечебных мероприятий, в соответствии с предварительным диагнозом, отражающим причины данного состояния, фельдшером или врачом бригады ССМП принимается одно из следующих решений:

транспортировка пациента в медицинскую организацию, оказывающую стационарную помощь (далее – стационар);

пациент оставлен на месте вызова;

пациент оставлен на дому (по месту проживания).

В случае оставления пациента, не нуждающегося в госпитализации, на месте вызова или на дому, бригадой ССМП или мобильной бригадой организации ПМСП предоставляются медицинские рекомендации для дальнейшего обращения в организацию ПМСП (по месту жительства или прикрепления).

При заболевании пациента и необходимости его активного посещения на дому участковым врачом, фельдшером или врачом бригады ССМП или мобильной бригадой организации ПМСП передается информация (актив) в организацию ПМСП.

В случае принятия решения бригадой ССМП о транспортировке пациента в стационар, диспетчер ССМП информирует приемное отделение стационара о доставке пациента.

В случае принятия решения мобильной бригадой о транспортировке пациента в стационар, мобильная бригада осуществляет самостоятельный вызов бригады ССМП.

Фельдшер или врач бригады ССМП отмечает время доставки пациента в карте вызова скорой и неотложной медицинской помощи.

По прибытию в стационар фельдшер или врач бригады ССМП передает на пост регистрации приемного отделения сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи.

После передачи пациента фельдшер или врач бригады ССМП информирует диспетчера ССМП об окончании вызова.

Установлено, что время пребывания бригады ССМП в приемном отделении стационара не превышает 10 минут (время для передачи пациента врачу приемного отделения) с момента ее прибытия в стационар, за исключением случаев необходимости оказания скорой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

После передачи бригадами ССМП в приемное отделение стационара медицинская сестра проводит распределение поступающих пациентов (медицинскую сортировку по триаж-системе) на группы, исходя из первоочередности оказания экстренной медицинской помощи.

Указывается, что для обеспечения оперативной работы медицинского персонала, рационального использования санитарного автотранспорта и медицинского оборудования местные исполнительные органы предусматривают наличие резервного санитарного автотранспорта в количестве 10% от имеющегося автопарка ССМП.

Организации ПМСП независимо от формы собственности и количества прикрепленного населения создают мобильные бригады для обслуживания вызовов в часы их работы.

ССМП областей, городов республиканского значения и столицы оснащаются из расчета 1 бригада на 10 тысяч и менее населения, с учетом обращаемости населения. Санитарный автотранспорт оснащается радиосвязью и навигационной системой.

Оказание скорой медицинской помощи бригадами СМП и мобильными бригадами организаций ПМСП для обслуживания вызовов 4 категории срочности предусматривает использование санитарного автотранспорта класса "А" или неспециализированного легкового автомобиля медицинской помощи ССМП или организации ПМСП, обеспечивающего своевременную доставку бригады к месту вызова пациента.

В структуру областных ССМП входят станция СМП, оказывающая СМП и медицинскую помощь, связанную с транспортировкой квалифицированных специалистов или больного санитарным автотранспортом, подстанции СМП, районные отделения СМП и отделение медицинской авиации. В структуру ССМП городов республиканского значения и столицы входят станция СМП и подстанции СМП.

Областная станция в областных центрах и городская станция в городах республиканского значения является координатором службы скорой и неотложной медицинской помощи в регионе.

Предусмотрено, что в составе ССМП областей, городов республиканского значения и столицы создаются Call-центры (колл-центры), которые обеспечиваются средствами оперативной связи со службами органов внутренних дел и гражданской защиты населения региона, подстанциями СМП, мобильными бригадами организации ПМСП, приемными отделениями медицинских организаций и информируют население по вопросам оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.

ССМП областей, городов республиканского значения и столицы обеспечиваются медицинскими изделиями и лекарственными средствами согласно приложению 5 к настоящим правилам и имеют необходимый запас.

Для обеспечения безопасности бригад СМП специалисты ССМП при необходимости оснащаются рациями, мобильными камерами для аудио-видео фиксации окружающей обстановки на местах обслуживания пациентов и по ходу транспортировки пациента в стационар до передачи медицинскому персоналу приемного отделения.

Медицинскими изделиями и лекарственными средствами бригада СМП обеспечивается перед вызовом дежурств согласно вышеуказанному приложению. Каждый расходуемый препарат фиксируется в АСУ и комплектуется в отделе по укомплектованию медицинских ящиков или в заправочном кабинете станции/подстанции. После передается в другую смену СМП через выписки в журнале приема передачи МИ и ЛС.

Для обеспечения доступности услуг СМП населению, по решению местных органов государственного управления здравоохранения области в труднодоступных населенных пунктах (отсутствие дорожных покрытий, горная местность, крутые подъемы, сезонные природно-климатические условия), участках, отдаленных от доступа медицинской помощи, создаются дополнительные подстанции (отделения) областных и городских ССМП.

В состав врачебных бригад входят:

специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе детскому населению;

профильные бригады (кардиологические, педиатрические).

Диспетчер отделения медицинской авиации участвует в организации:

посадочной площадки для воздушного судна у населенных пунктов, где отсутствуют постоянные аэродромы.

Указывается, что использование воздушного транспорта с целью оказания медицинской помощи осуществляется на основании заключенных договоров между Координирующей организацией и эксплуатантами воздушных судов.

При вызове не подлежащих обслуживанию бригадой СМП, диспетчер рекомендует обратиться в организацию ПМСП, либо переадресовывает вызов в организацию ПМСП в часы его работы.

Приказ вводится в действие с 1 мая 2025 года.