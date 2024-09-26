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Казахстан будет готовить специалистов для погранслужбы Таджикистана

Пограничный знак на российско-казахстанской границе, казахстанско-российская граница, граница России и Казахстана, границы России и Казахстана, границы РФ и РК, граница РФ и РК, государственная граница между Россией и Казахстаном, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 10:42 Фото: pxhere
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана о подписании Соглашения с правительством Таджикистана в области подготовки кадров для Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что казахстанская сторона принимает военнослужащих Пограничных войск ГКНБ Таджикистана на обучение в Пограничную академию Комитета национальной безопасности РК в оговоренном количестве в пределах лимита штатной численности, утвержденного председателем КНБ РК, и средств, выделенных на содержание Пограничной академии КНБ по специальностям, и на сроки, которые ежегодно согласовываются сторонами. Результаты согласования оформляются контрактами.

Прием военнослужащих на обучение проводится в соответствии с ежегодными письменными заявками таджикистанской стороны, рекомендациями и возможностями казахстанской стороны.

Казахстанская сторона за шесть месяцев до начала учебного года направляет таджикистанской стороне квоты по специальностям обучения и количестве мест по каждой специальности.

Заявки направляются не позднее чем за шесть месяцев до начала обучения. В заявках указываются специальности обучения и количество кандидатов по каждой специальности, отдельно уровень общего образования кандидатов на обучение.

Таджикистанская сторона осуществляет отбор кандидатов на обучение в Пограничную академию КНБ согласно ежегодно устанавливаемой квоте казахстанской стороной.

По образовательным программам высшего образования в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности РК принимаются граждане Таджикистана:

  • имеющие среднее или послесреднее образование, не проходившие воинскую службу, достигшие в год поступления возраста семнадцати лет, но не старше двадцати одного года;
  • прошедшие воинскую службу либо службу в специальных государственных органах, и военнослужащие, проходящие срочную воинскую службу, до достижения ими в год поступления возраста 24 лет;
  • военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту, либо сотрудники, проходящие службу в специальных государственных органах, до достижения ими в год поступления возраста 25 лет.

Возраст кандидата на учебу по образовательным программам высшего образования и высшего образования с сокращенным сроком обучения определяется на день его зачисления в ВСУЗы ОНБ.

Таджикистанская сторона осуществляет профессиональный отбор, медицинское освидетельствование, проведение на конкурсной основе приемных экзаменов по установленной программе таджикистанской стороны и направляет на обучение военнослужащих в Пограничную академию КНБ в заранее определенные сроки.

Обучение производится на казахском или русском языке согласно действующим рабочим учебным планам и рабочим учебным программам, принятым в ВСУЗах ОНБ.

Кандидат должен иметь базовый уровень владения казахским или русским языком – (А2). Проверка устных и письменных речевых навыков владения казахским или русским языком осуществляется при обязательном участии представителей казахстанской стороны.

В КНБ пояснили, что принятие проекта позволит обеспечить правовые основы порядка отбора, изучения и обучения граждан Таджикистана в Пограничной академии КНБ РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.

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