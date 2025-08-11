Кыргызские пограничники будут проходить обучение в Казахстане

Правительство РК постановлением от 5 августа 2025 года одобрило проект Соглашения между правительством РК и Кабинетом министров Кыргызской Республики о подготовке кадров для Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz.

"Одобрить проект Соглашения между правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики в области подготовки кадров для Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики", – сказано в тексте постановления.

Согласно документу, казахстанская сторона принимает военнослужащих Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики на обучение в Пограничную академию КНБ РК в оговоренном количестве в пределах лимита штатной численности, утвержденного председателем КНБ РК, и средств, выделенных на содержание Пограничной академии КНБ по специальностям и на сроки, которые ежегодно согласовываются сторонами. Результаты согласования оформляются контрактами.

Прием военнослужащих на обучение проводится в соответствии с ежегодными письменными заявками кыргызской стороны, рекомендациями и возможностями казахстанской стороны.

Заявки направляют не позднее чем за шесть месяцев до начала обучения. В заявках указываются специальности обучения и количество кандидатов по каждой специальности отдельно, уровень общего образования кандидатов на обучение.

Кыргызская сторона осуществляет отбор кандидатов на обучение в Пограничную академию КНБ согласно ежегодно устанавливаемой казахстанской стороной квоте.

По образовательным программам высшего образования в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности РК (ВСУЗы ОНБ) принимаются граждане Кыргызской Республики:

имеющие среднее общее, начальное профессиональное или среднее профессиональное образование, не проходившие воинскую службу, достигшие в год поступления возраста 17 лет, но не старше 21 года;

прошедшие воинскую службу либо службу в специальных государственных органах и военнослужащие, проходящие срочную воинскую службу, до достижения ими в год поступления возраста 24 лет;

военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту, либо сотрудники, проходящие службу в специальных государственных органах, до достижения ими в год поступления возраста 25 лет.

При этом возраст кандидата на учебу по образовательным программам высшего образования и высшего образования с сокращенным сроком обучения определяется на день его зачисления в ВСУЗы ОНБ.

Обучение проводится на русском языке в соответствии с действующими рабочими учебными планами и рабочими учебными программами, принятыми в ВСУЗах ОНБ.

Кандидат должен иметь базовый уровень владения русским языком. Проверка устных и письменных речевых навыков владения русским языком осуществляется при обязательном участии представителей казахстанской стороны.

Кыргызская сторона за один месяц до начала обучения направляет в адрес казахстанской стороны:

два экземпляра списков военнослужащих с указанием воинского звания, фамилии, имени, отчества, года рождения, общего образования, предполагаемой специальности;

учебные дела кандидатов на обучение, которые включают в себя результаты профессионального отбора, заключение о наличии прав получения (передачи) сведений, отнесенных к государственным секретам, и нотариально заверенные копии документов о полном среднем образовании.

Военнослужащие кыргызской стороны прибывают на обучение в установленном порядке к началу учебного года, имея при себе:

действительный документ, удостоверяющий личность, дающий право на пересечение Государственной границы РК;

оригиналы и копии документов об образовании, изученных предметах и полученных по ним оценках;

выписку из ведомости сдачи вступительных экзаменов в высшие учебные заведения;

заключение медицинского освидетельствования и флюорографическое исследование органов грудной клетки в прямой проекции со сроком давности не более 3 месяцев, а также медицинское заключение об обследовании на ВИЧ-инфекцию и гепатит (В, С) со сроком давности не более одного месяца;

пять фотокарточек размером 4,5 х 3,5 см в военной форме;

соответствующую форму допуска к государственным секретам Кыргызской Республики.

Документы кандидатов на учебу должны быть оформлены на русском языке и нотариально заверены.

Кыргызская сторона обеспечивает прибытие кандидатов на обучение в установленные сроки.

В случае невозможности прибытия военнослужащих кыргызской стороны к началу обучения кыргызская сторона не позднее чем за десять дней до начала обучения обязана оповестить об этом казахстанскую сторону.

При направлении на обучение кыргызской стороной назначается старший национальной группы из числа военнослужащих кыргызской стороны, который является ее представителем в Пограничной академии КНБ.

Казахстанская сторона в ходе обучения военнослужащих кыргызской стороны в Пограничной академии КНБ обеспечивает их:

временной регистрацией в органах внутренних дел Республики Казахстан;

стипендией;

вещевым имуществом;

жилыми помещениями (общежитиями);

трехразовым питанием;

учебными пособиями, учебно-классными принадлежностями, лабораторным оборудованием, вооружением, техникой, боеприпасами, техническими средствами практического обучения;

расходными материалами и другим оборудованием, необходимым для учебного процесса в соответствии со специальными учебными планами и программами;

правом пользования библиотеками, читальными и спортивными залами и другими помещениями, необходимыми для учебного процесса;

медицинским обслуживанием, включая госпитализацию и предоставление медикаментов;

транспортом для учебных целей;

обмундированием, а также специальной одеждой для работы с техникой по нормам для существующих категорий военнослужащих казахстанской стороны.

Специальная одежда выдается во временное пользование и подлежит возврату в местах ее получения после окончания обучения.

При заболевании военнослужащего, препятствующем дальнейшему обучению, он направляется на военно-врачебную комиссию. В случае принятия военно-врачебной комиссией решения о непригодности заболевшего военнослужащего к дальнейшему обучению он отчисляется из Пограничной академии КНБ и направляется в распоряжение кыргызской стороны.

Профессиональная практика и стажировка военнослужащих кыргызской стороны проводятся в соответствии с рабочими учебными планами и рабочими учебными программами военных, специальных учебных заведений казахстанской стороны на базе практики и стажировки кыргызской стороны и совмещаются с выездом в каникулярный отпуск (летний, зимний).

Соглашение от имени правительства РК уполномочен подписать председатель КНБ РК Ермек Сагимбаев.

Постановление введено в действие с 5 августа.