89-летняя мать-героиня из Актобе 14 лет не может получить жилье от государства

В Актюбинской области суд защитил нарушенные права матери 10 детей, которой в 1974 году присвоено почетное звание "Мать-героиня", в 2009 году присвоен статус "Ветеран тыла", является пенсионером и приравненной к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Из релиза суда следует, что в 2010 году истец внесена в список социально уязвимых слоев населения, нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда по двум категориям: как пенсионер по возрасту и как приравненная к участникам и инвалидам ВОВ.

Пенсионерка обратилась в государственный орган с просьбой поменять ее категорию очереди на "Мать-героиня". Ответчиком отказано в удовлетворении ее заявления в связи с отсутствием оснований для замены категории и отмечено, что в случае регистрации истца в очереди как "Мать-героиня" порядковый номер ее очереди будет исчисляться с самого начала. За защитой своих прав мать-героиня обратилась в Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Актюбинской области.

Судом установлено, что на момент постановки истца в очередь действовала редакция Закона РК "О жилищных отношениях" от 1997 года. То есть по жилищному законодательству того времени категория "Мать-героиня" не относилась к категории социально уязвимых слоев населения, отдельный список матерей-героинь не формировался.

Однако в 2019 году в закон внесены изменения, согласно которым первоочередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда имеют ветераны ВОВ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.

Как отмечается, государственному органу следовало сформировать раздельные списки учета нуждающихся в жилище указанной категории, чего не было сделано.

"Суд... исследовал динамику продвижения очереди на жилье с 2011 по 2023 год и установил, что очередь не оформлена в надлежащем виде, ведется беспорядочно и неграмотно. В результате 89-летняя малообеспеченная пенсионерка, мать-героиня и ветеран тыла уже 14 лет не может получить жилье от государства. Суд встал на защиту пенсионерки и обязал государственный орган поставить ее в список первоочередных с 2019 года по категории "Мать-героиня". Решение суда вступило в законную силу и в настоящее время исполнено". Пресс-служба СМАС Актюбинской области

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