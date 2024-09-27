Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане создана комиссия по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов

Коневодство, кони, лошадь, лошади, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 10:34 Фото: primeminister.kz
Распоряжением премьер-министра РК от 24 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в распоряжение "О создании рабочей комиссии по изъятию земель, не используемых и выданных с нарушением законодательства РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, комиссия получила новое название – Республиканская комиссия по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов.

"Образовать Республиканскую комиссию по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов в составе согласно приложению", – говорится в документе.

В состав комиссии включены:

  • заместитель премьер-министра РК, курирующий вопросы земельных отношений, руководитель
  • министр сельского хозяйства, заместитель руководителя
  • председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, секретарь
  • заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (по согласованию)
  • вице-министр национальной экономики РК
  • вице-министр сельского хозяйства РК
  • вице-министр финансов РК
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
  • начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК (по согласованию)
  • заместитель начальника Департамента экономической безопасности КНБ РК (по согласованию)
  • заместители акимов областей.

Также утверждено Положение о Республиканской комиссии.

Республиканской комиссии предписано информировать о проделанной работе Администрацию президента РК ежеквартально до 2025 года.


Читайте также

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
Серверы для хранения персональных данных должны находиться в Казахстане
Лариса Черненко
Олжас Бектенов Правительство РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Один из оживленных проспектов временно перекроют в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: