В Казахстане создана комиссия по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов

Распоряжением премьер-министра РК от 24 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в распоряжение "О создании рабочей комиссии по изъятию земель, не используемых и выданных с нарушением законодательства РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, комиссия получила новое название – Республиканская комиссия по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов.

"Образовать Республиканскую комиссию по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов в составе согласно приложению", – говорится в документе.

В состав комиссии включены:

заместитель премьер-министра РК, курирующий вопросы земельных отношений, руководитель

министр сельского хозяйства, заместитель руководителя

председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, секретарь

заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (по согласованию)

вице-министр национальной экономики РК

вице-министр сельского хозяйства РК

вице-министр финансов РК

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК (по согласованию)

заместитель начальника Департамента экономической безопасности КНБ РК (по согласованию)

заместители акимов областей.

Также утверждено Положение о Республиканской комиссии.

Республиканской комиссии предписано информировать о проделанной работе Администрацию президента РК ежеквартально до 2025 года.



