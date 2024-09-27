В Казахстане создана комиссия по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов
Фото: primeminister.kz
Распоряжением премьер-министра РК от 24 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в распоряжение "О создании рабочей комиссии по изъятию земель, не используемых и выданных с нарушением законодательства РК", сообщает Zakon.kz.
В частности, комиссия получила новое название – Республиканская комиссия по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов.
"Образовать Республиканскую комиссию по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов в составе согласно приложению", – говорится в документе.
В состав комиссии включены:
- заместитель премьер-министра РК, курирующий вопросы земельных отношений, руководитель
- министр сельского хозяйства, заместитель руководителя
- председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, секретарь
- заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (по согласованию)
- вице-министр национальной экономики РК
- вице-министр сельского хозяйства РК
- вице-министр финансов РК
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК (по согласованию)
- заместитель начальника Департамента экономической безопасности КНБ РК (по согласованию)
- заместители акимов областей.
Также утверждено Положение о Республиканской комиссии.
Республиканской комиссии предписано информировать о проделанной работе Администрацию президента РК ежеквартально до 2025 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript