Право

Выявление земельных участков с нецелевым использованием: внесены изменения

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 13:56 Фото: pexels
Министр сельского хозяйства приказом от 7 апреля 2026 года внес изменения в Правила выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что источниками информации для мониторинга земель служат результаты систематических наблюдений, наземных съемок, обследований, инвентаризаций, материалы за использованием и охраной земель, архивные данные, данные дистанционного зондирования земель, сведения, полученные из государственных цифровых систем и цифровых ресурсов.

Мониторинг осуществляется уполномоченным органом по земельным отношениям по результатам:

  • инвентаризации земель, проводимой по инициативе местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения;
  • анализа информации из государственного градостроительного кадастра о строящихся (намечаемых к строительству) объектах на выделенных под строительство земельных участках;
  • мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов;
  • получения информации из цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости.

При осуществлении мониторинга земельных участков уполномоченный орган по земельным отношениям направляет соответствующие запросы по земельным участкам, предоставленным для строительства объектов, сроки освоения которых истекли либо истекают до конца соответствующего квартала календарного года, в:

  • структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства – для получения сведений из государственного градостроительного кадастра о строящихся (намечаемых к строительству) объектах на таких земельных участках;
  • структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции государственного архитектурно-строительного контроля – для получения сведений по уведомлениям о начале производства строительно-монтажных работ (на начало строительства), а также результатам мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов с указанием срока их строительства на таких земельных участках;
  • Государственную корпорацию "Правительство для граждан" – для получения сведений из цифровой системы единого государственного кадастра недвижимости по идентификационным характеристикам земельного участка (кадастровый номер, целевое назначение, площадь, а также сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок), а также сведений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и обременениях.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

