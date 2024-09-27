Серверы для хранения персональных данных должны находиться в Казахстане
Правила дополнены новым пунктом 9, в котором говорится:
Хранение персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории Республики Казахстан, с принятием необходимых мер по защите персональных данных согласно настоящим Правилам.
Приказ вводится в действие с 8 января 2025 года.
Мы рассказывали, что граждан уведомят об утечке персональных данных в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения их безопасности.
Также мы писали, какие меры приняты для усиления защиты персональных данных казахстанцев.