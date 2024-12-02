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Законодательство РК

Сколько казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 10:46 Фото: akorda.kz
Министерство обороны подготовило проект постановления правительства о реализации Указа президента об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с документом акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке поручено организовать:

  • работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года граждан мужского пола в количестве 41 706 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;
  • медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством РК.

МВД будет осуществлять усиленное дежурство сотрудников полиции в местах сбора и отправки в войска призывников.

Министерство транспорта обеспечит перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и призывников.

Также указывается, что министерствам обороны, внутренних дел, по ЧС возмещение расходов на перевозку граждан, призванных на срочную воинскую службу, а также уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы, производить непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 декабря 2024 года.

Мы сообщали, что в 2024 году в Вооруженные силы РК призвали 40 202 человека.

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