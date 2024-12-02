Сколько казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году
В соответствии с документом акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке поручено организовать:
- работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года граждан мужского пола в количестве 41 706 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;
- медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством РК.
МВД будет осуществлять усиленное дежурство сотрудников полиции в местах сбора и отправки в войска призывников.
Министерство транспорта обеспечит перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и призывников.
Также указывается, что министерствам обороны, внутренних дел, по ЧС возмещение расходов на перевозку граждан, призванных на срочную воинскую службу, а также уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы, производить непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 декабря 2024 года.
Мы сообщали, что в 2024 году в Вооруженные силы РК призвали 40 202 человека.