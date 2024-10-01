В Казахстане определен национальный оператор телерадиовещания

Постановлением правительства Казахстана от 27 сентября 2024 года определен национальный оператор телерадиовещания, сообщает Zakon.kz.

"Определить национальным оператором телерадиовещания акционерное общество "Казтелерадио"", – говорится в документе.

Национальный оператор телерадиовещания осуществляет следующие виды деятельности:

предоставляет телерадиокомпаниям и операторам телерадиовещания равное право пользования национальной сетью телерадиовещания на основании договоров, заключенных с телерадиокомпаниями и операторами телерадиовещания;

обеспечивает сохранность единого имущественного комплекса национальной сети телерадиовещания;

осуществляет содержание и эксплуатацию национальной сети телерадиовещания;

осуществляет развитие и модернизацию национальной сети телерадиовещания на основе современных передовых технологий;

осуществляет трансляцию обязательных теле-, радиоканалов и теле-, радиоканалов свободного доступа;

осуществляет трансляцию теле-, радиоканалов свободного доступа в сети цифрового эфирного телерадиовещания в соответствии с установленными тарифами на основании заключенных договоров;

публикует на своем интернет-ресурсе тарифы на услуги по распространению теле-, радиоканалов;

обеспечивает резервирование спутникового ресурса на спутнике для распространения обязательных теле-, радиоканалов в сетях цифрового и аналогового эфирного вещания сети цифрового эфирного вещания.

Национальный оператор телерадиовещания вправе осуществлять деятельность по распространению телегазеты в сетях телекоммуникаций.

При введении на территории республики чрезвычайного положения уполномоченный орган возмещает национальному оператору телерадиовещания затраты по обеспечению трансляции или ретрансляции по национальной сети телерадиовещания негосударственных теле-, радиоканалов посредством аналогового и цифрового телерадиовещания в случае отсутствия иных источников финансирования в соответствии с установленными национальным оператором тарифами в течение всего срока действия чрезвычайного положения.

Указывается, что национальный оператор телерадиовещания после полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание осуществляет дальнейшее развитие сетей телерадиовещания за счет собственных средств.

При этом постановление правительства от 11 июня 2012 года "О национальном операторе в области телерадиовещания" утрачивает силу, как и поправки к нему от 29 августа 2019 года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.