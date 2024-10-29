В Казахстане ужесточили санитарные требования к детским оздоровительным лагерям

Приказом министра здравоохранения от 15 октября 2024 года внесены изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам", сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции говорится, что земельный участок для объектов выбирается сухой, проветриваемый. Он должен находиться с наветренной стороны от источников загрязнения атмосферного воздуха, с удобными подъездными путями и условиями для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Детские оздоровительные объекты (ДОО) размещаются за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Указывается, что на территории и в помещениях детских оздоровительных объектов не размещают функционально с ними не связанные объекты.

При проектировании, реконструкции, переоборудовании, перепланировке и расширении существующих объектов, перепрофилировании объектов в зависимости от типа, мощности (вместимости), режима работы, специализации объекта, специфики обслуживаемых контингентов населения состав, набор, площади помещений и их устройство определяются в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, документов нормирования, в соответствии с пунктами с 7 по 13 настоящей главы и требованиями главы 3 Санитарных правил.

Отмечается, что при временном использовании зданий и сооружений под ДОО (аренда) также соблюдаются требования данных Санитарных правил и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства по составу, набору, площади помещений.

При этом въезды и входы на участок объектов, проезды, пешеходные дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, тротуары и пандусы предусматриваются с покрытием из твердых материалов, ровным, предотвращающим скольжение, доступным и удобным для очистки, уборки.

Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по оздоровлению детей круглогодичного действия, получают санитарно-эпидемиологическое заключение один раз до начала эксплуатации объекта сезонного действия ежегодно до начала летнего оздоровительного сезона.

Также указывается, что на объектах предусматриваются централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, соответствующие требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения на объектах устанавливаются водонагреватели, обеспечивается наличие и использование горячей проточной воды.

Горячая и холодная вода подводятся ко всем ваннам, душевым, прачечным, умывальникам, в том числе в санитарных узлах, обеденных залах, в местах проживания, в помещениях для оказания медицинских и оздоровительных услуг, а также к технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей.

При этом использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей исключено.

На территории объекта предусматривается наружное искусственное освещение, в том числе в СДУ.

Основные помещения ДОО имеют естественное освещение.

Допускается эксплуатация без естественного освещения складских, бытовых, инвентарных, умывальных, душевых, санузлов, помещений для приготовления дезинфицирующих средств.

Перед открытием летнего оздоровительного сезона в ДОО организуются и проводятся ремонтно-восстановительные и профилактические мероприятия:

ремонтные работы домиков, в которые входят ремонтно-восстановительные и профилактические мероприятия;

проверка эффективности функционирования инженерных сетей, систем вентиляции и кондиционирования, наличие акта проверки вентиляционных систем;

профилактическая промывка и дезинфекция сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды, наличие акта по промывке систем водоснабжения специализированными организациями. Акт очистки, промывки и дезинфекции систем водоснабжения оформляется по форме согласно приложению 4 Санитарных правил;

очистка территории от мусора и благоустройство;

проведение профилактических дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий с применением дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств, разрешенных к применению и включенных в государственную регистрацию ЕАЭС. Средства используются в соответствии с инструкциями по применению, при наличии маркировки, товаросопроводительной документации, обеспечивающей их прослеживаемость, документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающих безопасность (свидетельство о государственной регистрации), наличие актов о выполненных работах по дезинфекционным, дезинсекционным и дератизационным мероприятиям.

Вместе с тем указывается, что детские оздоровительные организации и санаторные объекты не размещаются в аварийных зданиях и помещениях.

Дезинфекция съемных и контактирующих с организмом человека приспособлений (в том числе резиновых трубок, наконечников, тройников) осуществляется согласно прилагаемым инструкциям по эксплуатации.

Предусматривается, что спальные помещения, раздельные для мальчиков и девочек, в ДОО оборудуются одно- или двухъярусными кроватями с ограждаемым твердым ложем, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды.

Спальные помещения и жилые комнаты санаториев оборудуются кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды.

При этом оговаривается, что спальные помещения культурно-массового назначения и административные помещения в оздоровительных организациях размещаются только в наземных этажах.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2024 года.