Жилищные выплаты военнослужащим: что изменилось в правилах назначения

Правительство постановлением от 27 сентября 2024 года внесло изменения в Правила обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточняется, что дата признания военнослужащего нуждающимся в жилище для назначения ему жилищных выплат – это дата регистрации рапорта, с которой военнослужащий признается нуждающимся в жилище для назначения жилищных выплат, что определяется жилищной комиссией государственного учреждения, а в Вооруженных силах районными эксплуатационными частями Министерства обороны РК на основе документов, представленных военнослужащим.

Уточнен круг получателей жилищных выплат. Так, к получателям жилищных выплат относятся военнослужащие, а также члены семей военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы, получающие их в случаях, предусмотренных главой 13-1 закона.

При этом военнослужащие, проживающие в жилищах из государственного жилищного фонда, подлежащих приватизации, не могут быть признаны получателями жилищных выплат.

Право военнослужащих на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат осуществляется один раз.

Если оба супруга являются военнослужащими и (или) сотрудниками специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции, жилищные выплаты производятся только одному из них по взаимному согласию супругов на основании рапорта с представлением справок о месте службы супруга (супруги).

Введена новая норма, в соответствии с которой в случаях, когда военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 статьи 101-1 или частью первой пункта 6 статьи 101-2 закона, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации, или исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, или реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, реализация права на жилище осуществляется путем предоставления служебного жилища, а в случае отсутствия служебного жилища, отвечающего норме площади жилища, установленной законом, на соответствующий личный специальный счет перечисляются жилищные выплаты, которые используются только для оплаты аренды жилища.

Напомним, в ч. 1 п. 6 ст. 101-1 закона речь идет о получении военнослужащим увечья или заболевании, в результате которых он признан негодным к военной службе. В ч. 1 п. 6 ст. 101-2 говорится о признании военнослужащего негодным и исключении его с воинского учета по причине увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения воинской службы.

Подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 предусмотрены цели использования жилищных выплат:

1) приобретение в собственность жилища, в том числе с рассрочкой платежей или использованием ипотечного кредита (займа);

3) погашение ранее полученного ипотечного кредита (займа);

4) уплата взносов при долевом участии в жилищном строительстве;

5) уплата взносов при участии в жилищном и жилищно-строительном кооперативе;

7) улучшение жилищных условий в соответствии с законом "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан".

Для признания нуждающимся в жилище военнослужащим подается рапорт на имя председателя жилищной комиссии, а в Вооруженных силах на имя начальника районной эксплуатационной части Министерства обороны Республики Казахстан. Прием рапорта и выдача результата оказания государственной услуги могут осуществляться посредством веб-портала электронного правительства.

Расширен перечень документов, которые нужно приложить к рапорту:

справка с места службы с указанием сведений о составе семьи, получении денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации, жилищных выплат, предусмотренных частями первой и третьей пункта 5 статьи 101-1 или частями первой и третьей пункта 5 статьи 101-2 Закона, исполнении обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 закона, выданная кадровым подразделением (подразделением комплектования) государственного учреждения;

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества (по Республике Казахстан), полученная по составу семьи в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

копии документов, удостоверяющих личность военнослужащего и членов его семьи, свидетельств о заключении (расторжении) брака, рождении детей при наличии у военнослужащего членов семьи;

информация по нанимателю из реестра договоров найма объектов государственного жилищного фонда, полученная по составу семьи в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

справка с места работы супруги (супруга) со сведениями о получении жилища из государственного жилищного фонда, полученная в течение месяца до дня регистрации рапорта, в случае, когда супруг (супруга) является работником государственного учреждения или государственного предприятия;

справка о сдаче либо необеспеченности служебным жилищем по прежнему месту службы;

справка государственной медицинской организации при наличии в семье членов, страдающих тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному уполномоченным органом в области здравоохранения), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным;

справка о лице с инвалидностью с государственного учреждения социальной защиты населения при содержании на иждивении ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), в том числе лица с инвалидностью (лиц с инвалидностью) с детства независимо от его (их) возраста;

в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, военнослужащий дополнительно представляет оригинал санитарно-эпидемиологического заключения, выданного территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной организацией санитарно-эпидемиологической службы;

в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным техническим требованиям, военнослужащий дополнительно представляет оригинал технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

копия решения суда с указанием места проживания ребенка (детей) от предыдущего (предыдущих) брака (браков). При отмене судом ранее вынесенного судебного акта военнослужащий в течение десяти рабочих дней обязан уведомить об этом ответственное структурное подразделение государственного учреждения;

копии документов, подтверждающих площадь занимаемого жилища, в случае, если военнослужащий подает рапорт о признании его нуждающимся в жилище в связи с необходимостью улучшения жилищных условий;

копии документов, подтверждающих использование жилищных выплат, в случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил;

послужной список;

в случае, если супруга (супруг) является или являлась (являлся) военнослужащим и (или) сотрудником специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции, предоставляется справка с места службы с указанием сведений о получении денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации, получении жилищных выплат, предусмотренных частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-1 или частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-2 закона, исполнении обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 закона.

Военнослужащим, подавшим рапорт через веб-портал электронного правительства, не нужно предоставлять справку о наличии (отсутствии) недвижимости, копии удостоверений личности, свидетельств о рождении и о заключении брака, справку государственной медицинской организации при наличии в семье членов, страдающих тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, а также справку о лице с инвалидностью из государственного учреждения социальной защиты населения при содержании на иждивении ребенка с инвалидностью.

Кроме того, поправками уточняется, что в Вооруженных силах в случае предоставления военнослужащим документов не в полном объеме через веб-портал электронного правительства районные эксплуатационные части Министерства обороны РК в течение двух рабочих дней направляют СМС-уведомление о приведении их в соответствие.

В свою очередь, военнослужащие Вооруженных сил в течение трех рабочих дней со дня получения СМС-уведомления предоставляют в районную эксплуатационную часть Министерства обороны РК недостающий пакет документов.

Признание военнослужащих и членов их семей нуждающимися в жилище осуществляется решением жилищной комиссии, а в Вооруженных силах – начальником районной эксплуатационной части Министерства обороны РК не позднее тридцати календарных дней со дня регистрации рапорта.

О принятом решении военнослужащие извещаются в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения в письменном виде, а в Вооруженных силах через веб-портал электронного правительства направляется в "личный кабинет" военнослужащего в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью начальника районной эксплуатационной части Министерства обороны РК, справка о постановке либо отказе в постановке на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных сил РК.

При этом указываются дата признания нуждающимся в жилище, номер очередности или причина отказа в признании нуждающимся.

В качестве служебного жилища военнослужащим предоставляются индивидуальный жилой дом, квартиры либо комнаты в общежитиях, а также модульный (мобильный) жилой дом по нормам, установленным законодательством РК.

Военнослужащие приватизируют занимаемые ими жилища из государственного жилищного фонда в порядке, установленном законом.

Размер единовременной жилищной выплаты по основанию, предусмотренному частью первой пункта 5 статьи 101-2 закона, определяется путем умножения размера стоимости аренды одного квадратного метра благоустроенного жилища в соответствующем регионе Республики Казахстан, в котором военнослужащий проходит службу, по состоянию за январь текущего года на площадь жилища из расчета восемнадцать квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи, включая самого военнослужащего, с учетом ее изменения и на периоды необеспеченности жилищем из государственного жилищного фонда.

При этом в Правила добавлены нормы, которые устанавливают такие периоды необеспеченности жилищем.

В частности, периоды необеспеченности жилищем из государственного жилищного фонда для получения единовременных жилищных выплат устанавливаются в месяцах со дня поступления на службу в специальные государственные органы, Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования до 1 января 2018 года за минусом периодов:

ранее осуществленных жилищных выплат в случае, если военнослужащий проходил службу в специальных государственных органах в период с 1 января 2013 года до 1 января 2018 года;

проживания в жилище, ранее предоставленном из государственного жилищного фонда на территории РК или на праве собственности по каждому месту прохождения службы. При этом наличие доли менее 50% в жилище не учитывается.

Военнослужащим, проживавшим до 1 января 2018 года в служебном жилище, не подлежащем приватизации, при увольнении с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов, по истечении срока контракта о прохождении воинской службы, в случае существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения в отношении них условий контракта или по семейным обстоятельствам единовременные жилищные выплаты осуществляются за периоды проживания в указанном жилище в размере 50% от размера жилищных выплат, предусмотренных частью первой настоящего пункта.

При этом военнослужащим, повторно поступившим на воинскую службу, жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей пункта 5 статьи 101-2 закона, определяются с последней даты поступления на службу в специальные государственные органы, Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования.

Действие настоящего пункта не распространяется на военнослужащих в случаях, определенных в части четвертой пункта 5 статьи 101-2 закона.

При этом военнослужащему жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей пункта 5 статьи 101-2 закона, осуществляются без учета его (ее) супруги (супруга), а также его (ее) ребенка (детей) в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления его (ее) в брак.

Назначение единовременных жилищных выплат осуществляется в случае, если военнослужащий является получателем жилищных выплат.

Единовременные жилищные выплаты производятся в месячный срок со дня издания приказа о назначении указанных выплат. Единовременные жилищные выплаты при неполном месяце исчисляются пропорционально календарным дням.

Исключение военнослужащего из списков воинской части (учреждения) не препятствует назначению и осуществлению ему не выплаченных единовременных жилищных выплат согласно поданному рапорту.

Военнослужащим, обеспеченным служебным жилищем, находящимся на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов или в общежитии, текущие жилищные выплаты производятся в размере пятидесяти процентов от размера жилищных выплат, исчисленного настоящими правилами.

Действие настоящего пункта не распространяется на военнослужащих в случаях, если военнослужащие или их супруги:

получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 статьи 101-1 настоящего закона, частью первой пункта 6 настоящей статьи, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм.

Для назначения текущих жилищных выплат военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, за исключением военнослужащих военной контрразведки и военной полиции КНБ РК, обращаются с рапортом на имя руководителя государственного учреждения с предоставлением справки ответственного структурного подразделения о постановке на учет нуждающихся в жилище.

При этом военнослужащий ежегодно до 25 января предоставляет в государственное учреждение, в котором проходит воинскую службу, следующие документы:

справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества (по Республике Казахстан), полученную по составу семьи в течение десяти календарных дней до дня предоставления;

справку о движении денег по личному специальному счету, полученную в течение десяти календарных дней до дня предоставления.

Аналогичные документы надо представить военнослужащим военной контрразведки и военной полиции КНБ РК.

Для назначения текущих жилищных выплат военнослужащим, находящимся на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, военнослужащие предоставляют:

копию договора найма служебного жилища;

справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества (по Республике Казахстан), полученную по составу семьи в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта.

Военнослужащий ежегодно до 25 января предоставляет в государственное учреждение, в котором проходит воинскую службу, следующие документы:

справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества (по Республике Казахстан), полученную по составу семьи в течение десяти календарных дней до дня предоставления;

справку о движении денег по личному специальному счету, полученную в течение десяти календарных дней до дня предоставления.

Также внесены изменения в Правила осуществления денежной компенсации.

В частности, обновлен перечень документов, которые нужно представить для получения денежной компенсации:

рапорт (заявление);

копии документов, удостоверяющих личность получателя и членов его семьи, свидетельств о заключении (расторжении) брака, рождении детей при наличии у получателя членов семьи.

При этом в случае гибели (смерти) лица, определенного в подпунктах 2) или 3) пункта 3 настоящих правил, предоставляется свидетельство о смерти;

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества (по Республике Казахстан), полученная по составу семьи в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

информация по нанимателю из реестра договоров найма объектов государственного жилищного фонда, полученная по составу семьи в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта;

послужной список;

справка с места службы с указанием сведений о состоянии на воинской службе, составе семьи, получении денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации, жилищных выплат, предусмотренных частями первой и третьей пункта 5 статьи 101-1 или частями первой и третьей пункта 5 статьи 101-2 закона, выданная кадровым подразделением (подразделением комплектования) государственного учреждения;

в случае, если супруга (супруг) является или являлась (являлся) сотрудником специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции или военнослужащим, предоставляется справка с места службы с указанием сведений о получении денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации, получении жилищных выплат, предусмотренных частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-1 или частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-2 закона;

копия договора найма служебного жилища, за исключением получателя, указанного в подпункте 3) пункта 3 настоящих правил;

карточка аналитического учета получателя жилищных выплат супруга (супруги), в случае, если супруг (супруга) проходит или проходил (проходила) воинскую службу и (или) службу в специальных государственных органах, органах внутренних дел, уполномоченном органе по противодействию коррупции.

Денежная компенсация взамен права безвозмездной приватизации не выплачивается в случаях, определенных частью третьей пункта 4 статьи 101-2 закона. В данной норме речь идет о том, что военнослужащий или его (ее) супруга (супруг):

имеют жилище на праве собственности на территории Республики Казахстан, при этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается;

реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

получили жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-1 настоящего закона, частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 настоящей статьи, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

произвели отчуждение жилища, принадлежавшего ему (ей) на праве собственности на территории Республики Казахстан, в течение последних пяти лет.

В случае отказа в выплате денежной компенсации государственное учреждение направляет получателю мотивированное письменное уведомление не позднее одного месяца со дня регистрации рапорта (заявления).

Денежная компенсация имеет строго целевое назначение и не может быть использована получателем на цели, не предусмотренные статьей 101-5 закона.

Получатели, которым была выплачена денежная компенсация, в целях подтверждения целевого использования в течение шести месяцев предоставляют документы, подтверждающие использование жилищных выплат по указанным целям.

Помимо этого предусмотрено, что если оба супруга являются военнослужащими или лицами, уволенными с воинской службы, денежная компенсация взамен права безвозмездной приватизации выплачивается одному из супругов по их выбору.

Постановление вводится в действие с 11 октября 2024 года.