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Законодательство РК

Кто из сотрудников КУИС имеет право на жилищные выплаты

Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 15:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства внесены изменения в Правила обеспечения служебным жилищем сотрудников органов внутренних дел, исчисления размера, назначения, приостановления и возобновления жилищных выплат, а также категорий должностей сотрудников, имеющих право на получение жилищных выплат.

В частности, в категориях должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение жилищных выплат, уточняется информация по поводу сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы. Это:

Оперативное управление

  • начальник;
  • заместитель начальника;
  • начальник отдела;
  • старший оперуполномоченный по особо важным делам;
  • старший оперуполномоченный;
  • оперуполномоченный.

Дежурная часть

  • начальник;
  • старший инспектор-дежурный;
  • инспектор-дежурный;
  • главный специалист военно-мобилизационной работы и гражданской обороны.

Управление режима, надзора и охраны

  • начальник;
  • заместитель начальника;
  • старший оперуполномоченный по особо важным делам;
  • старший оперуполномоченный, оперуполномоченный, главный специалист;
  • старший инспектор, инспектор.

Управление воспитательной и социально-психологической работы осужденных

  • начальник;
  • заместитель начальника;
  • начальник отдела;
  • главный специалист;
  • главный специалист-психолог;
  • старший инспектор;
  • инспектор, инспектор-психолог.

Управление собственной безопасности

  • начальник;
  • заместитель начальника;
  • старший оперуполномоченный по особо важным делам;
  • старший оперуполномоченный;
  • оперуполномоченный.

Управление кадровой политики

  • главный специалист группы профессиональной подготовки;
  • старший инспектор группы профессиональной подготовки.

Управление организации труда осужденных

  • начальник;
  • заместитель начальника;
  • главный специалист;
  • старший инспектор;
  • инспектор.

Отдел (отделение, группа) следственных изоляторов

  • начальник;
  • старший оперуполномоченный по особо важным делам;
  • старший оперуполномоченный;
  • оперуполномоченный.

Отдел специального учета

  • начальник;
  • главный специалист;
  • старший инспектор;
  • инспектор.

Отдел медицинского обеспечения

  • начальник отдела-врач;
  • главный специалист-врач;
  • главный специалист-государственный санитарный врач;
  • старший инспектор-врач;
  • инспектор-врач.  

Постановление вводится в действие с 11 октября 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 5 июля 2024 года.

Жилищные выплаты – ежемесячные выплаты сотрудникам, признанным нуждающимися в жилище, с даты регистрации рапорта о признании нуждающимися в жилище.

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