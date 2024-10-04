Кто из сотрудников КУИС имеет право на жилищные выплаты

Постановлением правительства внесены изменения в Правила обеспечения служебным жилищем сотрудников органов внутренних дел, исчисления размера, назначения, приостановления и возобновления жилищных выплат, а также категорий должностей сотрудников, имеющих право на получение жилищных выплат.

В частности, в категориях должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение жилищных выплат, уточняется информация по поводу сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы. Это:

Оперативное управление

начальник;

заместитель начальника;

начальник отдела;

старший оперуполномоченный по особо важным делам;

старший оперуполномоченный;

оперуполномоченный.

Дежурная часть

начальник;

старший инспектор-дежурный;

инспектор-дежурный;

главный специалист военно-мобилизационной работы и гражданской обороны.

Управление режима, надзора и охраны

начальник;

заместитель начальника;

старший оперуполномоченный по особо важным делам;

старший оперуполномоченный, оперуполномоченный, главный специалист;

старший инспектор, инспектор.

Управление воспитательной и социально-психологической работы осужденных

начальник;

заместитель начальника;

начальник отдела;

главный специалист;

главный специалист-психолог;

старший инспектор;

инспектор, инспектор-психолог.

Управление собственной безопасности

начальник;

заместитель начальника;

старший оперуполномоченный по особо важным делам;

старший оперуполномоченный;

оперуполномоченный.

Управление кадровой политики

главный специалист группы профессиональной подготовки;

старший инспектор группы профессиональной подготовки.

Управление организации труда осужденных

начальник;

заместитель начальника;

главный специалист;

старший инспектор;

инспектор.

Отдел (отделение, группа) следственных изоляторов

начальник;

старший оперуполномоченный по особо важным делам;

старший оперуполномоченный;

оперуполномоченный.

Отдел специального учета

начальник;

главный специалист;

старший инспектор;

инспектор.

Отдел медицинского обеспечения

начальник отдела-врач;

главный специалист-врач;

главный специалист-государственный санитарный врач;

старший инспектор-врач;

инспектор-врач.

Постановление вводится в действие с 11 октября 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 5 июля 2024 года.

Жилищные выплаты – ежемесячные выплаты сотрудникам, признанным нуждающимися в жилище, с даты регистрации рапорта о признании нуждающимися в жилище.