Кто из сотрудников КУИС имеет право на жилищные выплаты
В частности, в категориях должностей сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение жилищных выплат, уточняется информация по поводу сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы. Это:
Оперативное управление
- начальник;
- заместитель начальника;
- начальник отдела;
- старший оперуполномоченный по особо важным делам;
- старший оперуполномоченный;
- оперуполномоченный.
Дежурная часть
- начальник;
- старший инспектор-дежурный;
- инспектор-дежурный;
- главный специалист военно-мобилизационной работы и гражданской обороны.
Управление режима, надзора и охраны
- начальник;
- заместитель начальника;
- старший оперуполномоченный по особо важным делам;
- старший оперуполномоченный, оперуполномоченный, главный специалист;
- старший инспектор, инспектор.
Управление воспитательной и социально-психологической работы осужденных
- начальник;
- заместитель начальника;
- начальник отдела;
- главный специалист;
- главный специалист-психолог;
- старший инспектор;
- инспектор, инспектор-психолог.
Управление собственной безопасности
- начальник;
- заместитель начальника;
- старший оперуполномоченный по особо важным делам;
- старший оперуполномоченный;
- оперуполномоченный.
Управление кадровой политики
- главный специалист группы профессиональной подготовки;
- старший инспектор группы профессиональной подготовки.
Управление организации труда осужденных
- начальник;
- заместитель начальника;
- главный специалист;
- старший инспектор;
- инспектор.
Отдел (отделение, группа) следственных изоляторов
- начальник;
- старший оперуполномоченный по особо важным делам;
- старший оперуполномоченный;
- оперуполномоченный.
Отдел специального учета
- начальник;
- главный специалист;
- старший инспектор;
- инспектор.
Отдел медицинского обеспечения
- начальник отдела-врач;
- главный специалист-врач;
- главный специалист-государственный санитарный врач;
- старший инспектор-врач;
- инспектор-врач.
Постановление вводится в действие с 11 октября 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 5 июля 2024 года.
Жилищные выплаты – ежемесячные выплаты сотрудникам, признанным нуждающимися в жилище, с даты регистрации рапорта о признании нуждающимися в жилище.