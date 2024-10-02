Свой бизнес для государственных топ-менеджеров под запретом, но правила хотят изменить

Министры, депутаты, акимы и другие лица, выполняющие государственные функции, а также приравненные к ним, не вправе заниматься предпринимательством. И вот теперь эту норму хотят частично изменить. Кому и что будет разрешено, изданию Zakon.kz рассказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

Небольшая преамбула. В Казахстане каждый имеет право заниматься предпринимательской деятельностью – это конституционное право, гарантированное Основным законом (пункт 4 статьи 26 Конституции РК). Однако есть исключения.

Они установлены статьей 13 Закона "О противодействии коррупции". Согласно этой норме, предпринимательская деятельность (и не только она, но и некоторые виды другой деятельности, приносящие доходы) несовместима с выполнением государственных функций.

Причины очевидны: чтобы не было, так сказать, "конфликта интересов": государственных и деловых. Проблема в том, что запрет на бизнес существует не только для лиц, "занимающих ответственную государственную должность", но и приравненных к ним лиц. А это очень широкий круг. И не для всех, очевидно, табу оправдано.

Потому-то и решено было изменить правила. Поправки предложены в проекте Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК". О законопроекте и предпосылках его появления изданию Zakon.kz рассказала председатель Комитета по законодательству и правовой реформе Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева.

– Как следует из поправок, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, по-прежнему нельзя будет участвовать в предпринимательской деятельности. А вот лицам, приравненным к ним, в новой редакции статьи 13 Закона будет разрешено заниматься предпринимательской деятельностью. Но не всем. Уточните, пожалуйста, круг лиц, кому именно будет позволено попутно заниматься коммерцией (и какие при этом нужно будет соблюсти условия), а кому – нет. И почему потребовались данные новеллы?



– Начнем с того, что Конституционный суд по поступившему обращению гражданина РК начал проверку статьи 13 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" на соответствие Конституции. В результате статья признана не соответствующей Основному закону РК в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

"В частности, эта норма противоречит пункту 4 статьи 26 Конституции, который гарантирует гражданам право на частную собственность, и пункту 1 статьи 39, определяющему, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения". Снежанна Имашева

В связи с этим, согласно законопроекту, антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью, не совместимой с выполнением государственных функций, не будут распространяться на лиц, осуществляющих управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях и коммунальных госучреждениях. При этом в отношении государственных служащих и всех других лиц, приравненных к государственный служащим, ограничения остаются прежними.

– В связи с чем устанавливается такая разница между одними лицами (госуправленцами) и приравненными к ним руководителями РГП, коммунальных предприятий – разница, которой раньше не было (а еще раньше была)?



– В соответствии со статьей 62 Конституционного закона "О Конституционном суде РК", "Нормативные постановления и заключения Конституционного суда являются общеобязательными на всей территории РК окончательными и не подлежащими обжалованию. Юридическая сила решения Конституционного суда о признании правового акта или его отдельных положений не соответствующими Конституции РК не может быть преодолена повторным принятием этого акта с таким же содержанием.

"Таким образом, законопроектом лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях, коммунальных госучреждениях, в том числе школах, больницах (это первые руководители, их заместители, главные бухгалтера, руководители департаментов госзакупок, руководители филиалов), наделяются правом заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью". Снежанна Имашева

А управленцам в национальных холдингах и национальных компаниях так же, как и раньше, такой запрет сохраняется ввиду стратегической направленности деятельности таких компаний.

– Помимо предпринимательской деятельности для лиц, приравненных к уполномоченным на выполнение государственных функций, запрещается и другая оплачиваемая деятельность. За исключением научной, творческой и преподавательской. Изменится ли поправками что-либо в этой части?

"Несмотря на то, что на приравненных лиц не будет распространяться запрет на занятие предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, законом будет установлено, что данные лица не вправе заниматься предпринимательской деятельностью в случаях, если такая деятельность будет препятствовать выполнению ими должностных обязанностей, повлечет использование ими служебного имущества либо создаст конфликт интересов с должностными обязанностями". Снежанна Имашева

Вопросы другой оплачиваемой деятельности в рамках поправок не поднимались.

– Когда человек заступает на государственную должность, предполагающую антикоррупционные ограничения, он обязан передать свое имущество в доверительное управление. Перечень такого имущества предлагают немного изменить. Какие операции с имуществом все-таки будут разрешены для разных категорий госслужащих?

– В настоящее время рабочей группой рассматривается норма, согласно которой перечень имущества, не подлежащего передаче государственными служащими в доверительное управление по договору доверительного управления имуществом, дополнен акциями коммерческих организаций (простые акции в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций) и цифровыми активами.

Позиция разработчика законопроекта сводится к тому, что в стране реализуется акция по развитию народного IPO, а госслужащие и приравненные к ним лица также являются представителями народа и должны иметь равные права на приобретение акций.