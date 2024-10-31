Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и Вьетнам договорились о передаче осужденных

Флаги Вьетнама и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 10:28 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Наурызбай Байкадамов отметил, что целью закона является укрепление правового сотрудничества между двумя государствами и содействие реинтеграции в общество осужденных лиц для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.

"Договор регламентирует условия и порядок передачи осужденных, важным аспектом которых является требование получения письменного согласия от осужденного или его законного представителя. Это согласие должно быть добровольным и осознанным, что подтверждается заявлением, обеспечивающим осужденному понимание правовых последствий передачи", – добавил депутат.

Кроме того, в договоре установлены следующие условия для передачи осужденного:

  • осужденное лицо должно быть гражданином одной из двух стран;
  • деяние, за которое он был осужден, должно признаваться преступлением в обеих странах;
  • во время, когда получен запрос о передаче, приговор, вынесенный в отношении осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года;
  • приговор в отношении осужденного лица вступил в силу и в передающей стороне не имеется других уголовных процедур в отношении данного лица;
  • имеется письменное согласие осужденного лица или его законного представителя при невозможности самим осужденным лицом дать согласие на передачу в силу возраста, физического или психического состояния;
  • обе стороны согласны на передачу.

Договор также определяет основания для отказа в передаче осужденного, включая угрозу национальной безопасности или осуществление на территории передающей стороны гражданских или административных процессов. Каждая сторона сохраняет право на самостоятельное решение о передаче, и любое решение должно быть мотивированным.

"Ратификация договора повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам передачи осужденных лиц и будет способствовать укреплению двусторонних отношений. При ратификации договора его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета", – заверил сенатор.

Мотивируя же важность ратификации документа, Байкадамов добавил, что растет интерес со стороны казахстанцев к Вьетнаму. Так, по его данным, если в 2020 году во Вьетнаме побывали около тысячи казахстанцев, то с начала текущего года уже 106 тыс., то есть рост более чем в 100 раз.

25 октября 2025 года сообщалось, что туристы из Казахстана теперь могут летать напрямую в Камбоджу.

Читайте также

Казахстан одобрил соглашение с Россией о совмекстном использовании 7-й зоны всемирной нумерации
Казахстан одобрил соглашение с Россией о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации
В Кызылординской области упразднили несколько сел
В Кызылординской области упразднили несколько сел
Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст
В Казахстане изменится стандарт оказания специальных образовательных услуг детям
Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Вьетнам Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: