Казахстан и Вьетнам договорились о передаче осужденных

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Наурызбай Байкадамов отметил, что целью закона является укрепление правового сотрудничества между двумя государствами и содействие реинтеграции в общество осужденных лиц для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.

"Договор регламентирует условия и порядок передачи осужденных, важным аспектом которых является требование получения письменного согласия от осужденного или его законного представителя. Это согласие должно быть добровольным и осознанным, что подтверждается заявлением, обеспечивающим осужденному понимание правовых последствий передачи", – добавил депутат.

Кроме того, в договоре установлены следующие условия для передачи осужденного:

осужденное лицо должно быть гражданином одной из двух стран;

деяние, за которое он был осужден, должно признаваться преступлением в обеих странах;

во время, когда получен запрос о передаче, приговор, вынесенный в отношении осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года;

приговор в отношении осужденного лица вступил в силу и в передающей стороне не имеется других уголовных процедур в отношении данного лица;

имеется письменное согласие осужденного лица или его законного представителя при невозможности самим осужденным лицом дать согласие на передачу в силу возраста, физического или психического состояния;

обе стороны согласны на передачу.

Договор также определяет основания для отказа в передаче осужденного, включая угрозу национальной безопасности или осуществление на территории передающей стороны гражданских или административных процессов. Каждая сторона сохраняет право на самостоятельное решение о передаче, и любое решение должно быть мотивированным.

"Ратификация договора повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам передачи осужденных лиц и будет способствовать укреплению двусторонних отношений. При ратификации договора его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета", – заверил сенатор.

Мотивируя же важность ратификации документа, Байкадамов добавил, что растет интерес со стороны казахстанцев к Вьетнаму. Так, по его данным, если в 2020 году во Вьетнаме побывали около тысячи казахстанцев, то с начала текущего года уже 106 тыс., то есть рост более чем в 100 раз.

25 октября 2025 года сообщалось, что туристы из Казахстана теперь могут летать напрямую в Камбоджу.