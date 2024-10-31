Казахстан и Вьетнам договорились о передаче осужденных
Сенатор Наурызбай Байкадамов отметил, что целью закона является укрепление правового сотрудничества между двумя государствами и содействие реинтеграции в общество осужденных лиц для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.
"Договор регламентирует условия и порядок передачи осужденных, важным аспектом которых является требование получения письменного согласия от осужденного или его законного представителя. Это согласие должно быть добровольным и осознанным, что подтверждается заявлением, обеспечивающим осужденному понимание правовых последствий передачи", – добавил депутат.
Кроме того, в договоре установлены следующие условия для передачи осужденного:
- осужденное лицо должно быть гражданином одной из двух стран;
- деяние, за которое он был осужден, должно признаваться преступлением в обеих странах;
- во время, когда получен запрос о передаче, приговор, вынесенный в отношении осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года;
- приговор в отношении осужденного лица вступил в силу и в передающей стороне не имеется других уголовных процедур в отношении данного лица;
- имеется письменное согласие осужденного лица или его законного представителя при невозможности самим осужденным лицом дать согласие на передачу в силу возраста, физического или психического состояния;
- обе стороны согласны на передачу.
Договор также определяет основания для отказа в передаче осужденного, включая угрозу национальной безопасности или осуществление на территории передающей стороны гражданских или административных процессов. Каждая сторона сохраняет право на самостоятельное решение о передаче, и любое решение должно быть мотивированным.
"Ратификация договора повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам передачи осужденных лиц и будет способствовать укреплению двусторонних отношений. При ратификации договора его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета", – заверил сенатор.
Мотивируя же важность ратификации документа, Байкадамов добавил, что растет интерес со стороны казахстанцев к Вьетнаму. Так, по его данным, если в 2020 году во Вьетнаме побывали около тысячи казахстанцев, то с начала текущего года уже 106 тыс., то есть рост более чем в 100 раз.
25 октября 2025 года сообщалось, что туристы из Казахстана теперь могут летать напрямую в Камбоджу.