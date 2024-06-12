Казахстан и Сингапур договорились о торговле услугами и инвестициях

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 12 марта 2024 года ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Сингапуром о торговле услугами и инвестициях. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Представил документ министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. По его словам, ратификация Соглашения позволит расширить торгово-экономическое сотрудничество, открыть доступ для казахстанских экспортеров услуг на рынок партнера, сформировать возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создать дополнительные условия для привлечения и защиты взаимных инвестиций.

"Соглашение с Сингапуром является первым соглашением о свободной торговле услугами для Казахстана. И первым партнером для нас стал Сингапур – один из четырех "азиатских тигров". Сингапур – это партнер с бесценным опытом в сфере торговли услугами и инноваций... Сингапур в услугах имеет передовой опыт развития, о чем свидетельствуют его экономические показатели и инновационные достижения. Это флагман в регионе Юго-Восточной Азии и мировой экономики в целом, является крупным IT и финансовым хабом. Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром за 2023 год составил 1,8 млрд долларов, из них казахстанский экспорт составил 94%. Торговля услугами с Сингапуром за 2023 год составила 9,6 млн долларов, доля казахстанского экспорта услуг составила 37%", – сообщил министр.

Отмечается, что из Казахстана в Сингапур в 2023 году поставлено услуг на 3,5 млн долларов. Из Сингапура в Казахстан в 2023 году поставлено услуг на 6 млн долларов.

Арман Шаккалиев также сообщил, что инвесторы из Сингапура планируют строительство цементного завода в Жамбылской области, реконструкцию порта в Актау, освоение месторождения золота в Карагандинской области.

"В рамках Соглашения мы расширили и улучшили доступ для казахстанского бизнеса на рынок услуг Сингапура. Так, Сингапур помимо секторов услуг, уже открытых в рамках обязательств в ВТО, дополнительно открыл для Казахстана доступ на рынок дистрибьютерских услуг, услуг в сфере образования, услуги в области охраны окружающей среды. Более того, Соглашение предусматривает более благоприятные и предсказуемые условия для осуществления инвестиций, а также обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов в соответствии с международной практикой", – добавил глава Минторговли.

Вместе с тем в рамках инвестиций для Казахстана сохранено право применять требование казахстанского содержания при закупке услуг, ограничительных мер в особо чувствительных сферах экономики – недропользование, земельные вопросы, возобновляемые источники энергии.

Отметим, что общий объем прямых инвестиций Сингапура в Казахстан за последние 10 лет уже превышает 1,7 млрд долларов. В 2023 году валовый приток прямых инвестиций из Сингапура в Казахстан составил 457 млн долларов.

В мае 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Республику Сингапур, в рамках которого был подписан ряд документов.