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Законодательство РК

В Казахстане утвердили нормы потребности в наркотических и психотропных веществах

Фармацевтика, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 14:37 Фото: akorda.kz
Принято постановление правительства РК от 26 сентября 2024 года "О нормах потребности Казахстана в наркотических средствах и психотропных веществах на 2025 год для утверждения международных квот Международным комитетом по контролю над наркотиками ООН", сообщает Zakon.kz.

В частности, АО "Химфарм" разрешено произвести:

  • Морфина – 4,859274 кг;
  • Тримепередина – 18,043305 кг. 

ТОО "ВИВА Фарм":

  • Кодеина – 0,0003767 кг;
  • Морфина – 1,5041 кг.

Оценки потребностей организаций здравоохранения в психотропных веществах указаны в четырех списках.

Потребности рассчитывались, исходя из числа практикующих врачей в стране или на территории – 58 183 человека, в том числе:

  • стоматологов – 4957;
  • ветеринаров –10 698;
  • число аптек – 8943;
  • число больниц – 487;
  • общее число больничных коек – 100 268.

Метод для установления исчислений – эмпирический.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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