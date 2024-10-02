В Казахстане утвердили нормы потребности в наркотических и психотропных веществах

Фото: akorda.kz

Принято постановление правительства РК от 26 сентября 2024 года "О нормах потребности Казахстана в наркотических средствах и психотропных веществах на 2025 год для утверждения международных квот Международным комитетом по контролю над наркотиками ООН", сообщает Zakon.kz.

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