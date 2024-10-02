В Казахстане утвердили нормы потребности в наркотических и психотропных веществах
Фото: akorda.kz
Принято постановление правительства РК от 26 сентября 2024 года "О нормах потребности Казахстана в наркотических средствах и психотропных веществах на 2025 год для утверждения международных квот Международным комитетом по контролю над наркотиками ООН", сообщает Zakon.kz.
В частности, АО "Химфарм" разрешено произвести:
- Морфина – 4,859274 кг;
- Тримепередина – 18,043305 кг.
ТОО "ВИВА Фарм":
- Кодеина – 0,0003767 кг;
- Морфина – 1,5041 кг.
Оценки потребностей организаций здравоохранения в психотропных веществах указаны в четырех списках.
Потребности рассчитывались, исходя из числа практикующих врачей в стране или на территории – 58 183 человека, в том числе:
- стоматологов – 4957;
- ветеринаров –10 698;
- число аптек – 8943;
- число больниц – 487;
- общее число больничных коек – 100 268.
Метод для установления исчислений – эмпирический.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript