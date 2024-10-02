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Законодательство РК

Что изменится в работе Министерства финансов

Министерство финансов Республики Казахстан, МФ РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 15:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства Казахстана от 27 сентября 2024 года внесены изменения в Положение о Министерстве финансов РК, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2025 года в новой редакции изложены некоторые функции:

  • разработка перечня товаров, работ, услуг, приобретение которых осуществляется в соответствии с международными договорами РК;
  • разработка и утверждение типовых договоров о государственных закупках;
  • разработка и утверждение перечня товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса, аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках;
  • разработка и утверждение перечней товаров, работ, услуг, по которым централизованные государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок;
  • согласование перечня и объемов товаров, работ, услуг, а также перечня государственных предприятий учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, у которых приобретаются такие товары, работы, услуги, утверждаемых центральным исполнительным органом РК, возглавляющим единую систему органов внутренних дел, по согласованию с антимонопольным органом;
  • согласование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью РК или организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, определяемого центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения, по согласованию с антимонопольным органом.

Кроме того, с 1 января 2025 года у министерства появятся новые функции:

  • разработка и утверждение перечня товаров, работ, услуг, порядка и объемов государственных закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • разработка и утверждение перечня видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в соответствии с типовыми конкурсными документациями, аукционными документациями;
  • определение справочника товаров, работ, услуг, используемого для осуществления государственных закупок;
  • проведение мониторинга государственных закупок;
  • определение порядка размещения денег по операциям, осуществляемым с использованием электронного кошелька;
  • согласование типовых конкурсных документаций, аукционных документаций, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченными органами соответствующей отрасли;
  • согласование порядка приобретения научно-исследовательскими институтами и организациями высшего или послевузовского образования товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств, определяемого уполномоченным органом в области науки;
  • согласование требований к электронным торговым площадкам, определяемых единым оператором;
  • согласование требований к веб-порталу, определяемых единым оператором; 

С 1 сентября 2024 года министерство наделили следующими функциями:

  • разработка и утверждение минимальных розничных цен на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди;
  • разработка и утверждение порядка проведения аттестации кандидатов в аудиторы;
  • разработка и утверждение национальных стандартов финансовой отчетности и методических рекомендаций к ним;
  • разработка и утверждение типового плана счетов бухгалтерского учета;
  • разработка и утверждение перечня, формы и периодичности представления отчетности профессиональными организациями, организациями по сертификации;
  • разработка и утверждение положения о консультативном органе;
  • разработка и утверждение перечня и формы годовой финансовой отчетности для сдачи организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций) в депозитарий;
  • разработка и утверждение правил присвоения персональных идентификационных номеров-кодов на производимые и импортируемые этиловый спирт и алкогольную продукцию (кроме пивоваренной продукции).  

Постановление вводится в действие с 11 октября 2024 года.

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