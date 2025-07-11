Министерству финансов существенно расширили функции

Постановлением правительства от 3 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве финансов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

разработка порядка распределения резерва правительства РК на инициативы президента РК, устанавливаемого правительством РК;

определение порядка реализации бюджета народного участия;

разработка порядка выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных "зеленых" облигаций;

определение и утверждение порядка составления отчета по статистике государственных финансов, взаимодействия уполномоченных государственных органов и предоставления информации ( вводится в действие с 1 января 2026 года );

); разработка правил реализации (внедрения) блочного бюджетирования, перечня государственных и местных исполнительных органов, участвующих в блочном бюджетировании ( действует до 31 декабря 2027 года );

); разработка порядка размещения временно свободных бюджетных денег с единого казначейского счета по согласованию с Национальным банком и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, определяемого правительством РК;

предоставление в центральный уполномоченный орган в области налоговой политики сведений об объеме примененных налогоплательщиками налоговых льгот и их влияния на поступления в бюджет;

обеспечение публикации годовой консолидированной финансовой отчетности;

установление размера привлекаемого ежемесячного объема гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет;

определение объема временно свободных бюджетных денег в случае прогноза профицита наличности на контрольном счете наличности соответствующего бюджета;

зачисление в доход республиканского бюджета ежедневного вознаграждения на остаток денег, находящихся на едином казначейском счете;

согласование размещения временно свободных бюджетных средств на депозитах у Национального оператора почты или в банках второго уровня и других финансовых инструментах субъектами квазигосударственного сектора с целью получения вознаграждений;

обеспечение публикации результатов казначейского мониторинга;

осуществление казначейского мониторинга в ходе осуществления текущего контроля;

обеспечение казначейского исполнения бюджета;

обеспечение учета и контроля в реестре государственного имущества сведений о структуре внешнего и внутреннего заимствования в разрезе государственных предприятий, контролируемых государством АО и ТОО, в том числе национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство;

обеспечение публикации Национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором;

определение порядка обеспечения доступа представительным органам и органам государственного аудита и финансового контроля к объектам информатизации бюджетного процесса;

разработка и утверждение стандартов и требований к объектам информатизации бюджетного процесса;

определение порядка составления и внесения изменений и дополнений в единую бюджетную классификацию;

разработка и утверждение структуры специфик экономической классификации расходов бюджета;

согласование порядка установления стоимости исследований, консалтинговых услуг, определяемого центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы);

определение порядка составления отчетности об использовании трансфертов юридическими лицами, форм и сроков ее представления, а также требований к предоставляемой информации о ходе и результатах использования трансфертов юридическими лицами, за исключением фонда социального медицинского страхования;

согласование порядка выплаты бюджетных субсидий, определяемого центральными государственными органами ( вводится в действие с 1 января 2027 года );

); согласование порядка установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, определяемого центральным уполномоченным органом соответствующей отрасли (сферы);

согласование порядка распределения распределяемых бюджетных программ, определяемого соответствующими центральными государственными органами;

согласование порядка установления стоимости государственного задания, определяемого центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы);

формирование сводной информации о государственных заданиях, на выполнение которых предусматриваются бюджетные средства в проекте республиканского бюджета, и включение в состав материалов, прилагаемых к проекту закона о республиканском бюджете;

определение порядка выполнения государственного задания и составления отчетности о выполнении государственного задания, форм и сроков ее представления, а также требований к предоставляемой информации о ходе и результатах выполнения государственного задания;

формирование с местным уполномоченным органом по исполнению бюджета отчетов об использовании резервов по итогам финансового года совместно с администраторами бюджетных программ;

определение порядка формирования отчетов об использовании резервов и их публикации;

согласование проекта плана развития государственного органа, утверждаемого руководителем государственного органа, не позднее 30 декабря года завершения действующего плана развития государственного органа;

обеспечение публикации проекта закона о республиканском бюджете с приложениями, закона о республиканском бюджете с приложениями, указа президента РК о республиканском финансовом плане на первый квартал предстоящего финансового года с приложениями, гражданского бюджета, выводов и рекомендаций по итогам проведения обзора расходов;

обеспечение публикации сведений о состоянии государственных финансов, гражданского бюджета, ежемесячного отчета об исполнении консолидированного, государственного, республиканского и местных бюджетов, годового отчета об исполнении республиканского бюджета, годового отчета о формировании и использовании Национального фонда, годовой финансовой отчетности по результатам доверительного управления Национальным фондом и результатам проведения аудита, сведений в форме статистической информации о текущем состоянии государственного долга, квазигосударственного долга, гарантированного государством долга, сумме денег, выплаченных в счет погашения государственного долга, выданных государственных гарантиях и государственных гарантиях по поддержке экспорта, сумме денег, выплаченных по гарантиям государства и гарантиям государства по поддержке экспорта, государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, ежегодной оценки состояния долговых обязательств государственного сектора, отчета по статистике государственных финансов РК;

проведение обзора расходов в зависимости от его цели и темы;

взаимодействие с уполномоченными органами внешнего государственного аудита и финансового контроля;

определение порядка осуществления мониторинга и формирования сведений о состоянии государственных финансов по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

осуществление мониторинга и формирования сведений о состоянии государственных финансов совместно с центральными отраслевыми государственными органами, местными исполнительными органами и Национальным Банком РК;

разработка долгосрочного прогноза развития РК совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

обеспечение и администрирование налоговых и неналоговых поступлений;

определение поступлений от погашения бюджетных кредитов;

определение поступлений от продажи финансовых активов государства совместно с центральным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом или местным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

определение поступления займов совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике или местным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

обеспечение своевременного и полного поступления в республиканский или местный бюджет плат, сборов, пошлин, штрафов и других платежей, осуществление бюджетного мониторинга за их поступлением, возвратом излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений или их зачетом в счет погашения задолженностей в бюджет;

определение перечня уполномоченных органов по неналоговым поступлениям в республиканский бюджет, Национальный фонд, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд и уполномоченных государственных органов, ответственных за взимание и осуществляющих контроль за поступлениями от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов в разрезе неналоговых поступлений;

определение порядка ежегодного формирования аналитического отчета о бюджетных рисках при разработке проекта закона о республиканском бюджете на очередной плановый период совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальным Банком;

ежегодное формирование аналитического отчета о бюджетных рисках при разработке проекта закона о республиканском бюджете на очередной плановый период совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальным Банком в порядке, определенном ими;

определение порядка и перечня уменьшения размера выплат или освобождения от уплаты поступлений, указанных в пункте 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, в отношении государственных предприятий, акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, государственные пакеты акций (доли участия в уставном капитале) которых находятся в республиканской собственности, совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

утверждение перечня организаций нефтяного сектора на следующий финансовый год в декабре текущего финансового года совместно с компетентным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере недропользования, заключения и исполнения нефтяных контрактов;

согласование порядка планирования расходов из бюджета в фонд социального медицинского страхования путем выделения трансфертов юридическим лицам, составления отчетности об использовании бюджетных средств, формы и сроки ее представления, а также требования к предоставляемой информации о ходе и результатах использования бюджетных средств, разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным органом в области здравоохранения;

разработка и утверждение натуральных норм;

согласование натуральных норм, разрабатываемых и утверждаемых центральными государственными органами;

организация планирования бюджета и координация деятельности администраторов бюджетных программ и уполномоченных органов по планированию бюджета;

обеспечение сбалансированности соответствующих бюджетов;

определение порядка планирования бюджета;

утверждение порядка определения и доведения лимитов расходов администраторов бюджетных программ;

рассмотрение бюджетных запросов администраторов бюджетных программ, осуществление анализа на соответствие лимитам и требованиям Бюджетного кодекса Республики Казахстан;

принятие мер для устранения расхождений между установленным лимитом и бюджетным запросом, формирование заключения к бюджетному запросу администратора бюджетных программ;

формирование заключений к бюджетным запросам администраторов бюджетных программ и вынесение их на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;

формирование агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программ администраторов бюджетных программ соответствующего бюджета;

внесение проекта республиканского бюджета на рассмотрение в правительство, Высшую аудиторскую палату, республиканскую бюджетную комиссию;

формирование перечня безусловных базовых расходов постоянного характера, включающих текущие административные расходы администраторов бюджетных программ и иные расходы утвержденного (уточненного, скорректированного) республиканского бюджета на текущий финансовый год;

формирование перечня соответствующих бюджетных программ (подпрограмм) в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы с указанием сумм расходов на трехлетний период и направление его в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике для включения в объемы целевых трансфертов общего характера;

определение порядка составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса;

определение порядка и периодичности перечисления трансфертов общего характера;

согласование отраслевых методик финансирования прогнозных объемов капитальных затрат и затрат на развитие местных бюджетов, разрабатываемых и утверждаемых соответствующими центральными отраслевыми государственными органами;

разработка республиканского бюджета на плановый период;

разработка проекта указа президента РК о республиканском финансовом плане на первый квартал очередного финансового года, а также проекта постановления правительства о его реализации;

разработка проектов постановлений правительства РК о реализации закона о республиканском бюджете;

составление проекта уточненного республиканского бюджета с учетом предложения Республиканской бюджетной комиссии и внесение его на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии, затем в Высшую аудиторскую палату РК для проведения предварительной оценки проекта уточненного республиканского бюджета по основным направлениям его расходов в соответствии с законодательством РК о государственном аудите и финансовом контроле;

составление проекта закона о внесении изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете и представление его на рассмотрение в правительство РК;

определение порядка внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на очередной финансовый год;

предоставление информации об изменениях показателей утвержденного (уточненного) республиканского бюджета в Парламент РК в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 98 Бюджетного кодекса РК;

составление перечня и объемов бюджетных программ для финансирования мероприятий чрезвычайного или военного положения и внесение их на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;

составление проекта указа президента РК о чрезвычайном государственном бюджете;

определение порядка по утверждению, представлению и исполнению плана поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг) государственного учреждения, остающихся в его распоряжении, и сводного плана поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;

составление сводного плана по поступлениям республиканского бюджета;

определение порядка казначейского исполнения бюджета;

определение порядка и случаев по внесению изменений и дополнений в бюджетную программу (подпрограмму) при перераспределении бюджетных средств в пределах одной бюджетной программы между подпрограммами, в пределах одной бюджетной подпрограммы между мероприятиями, проектами, регионами без изменения годового объема расходов по бюджетной программе с сохранением конечного результата, предусмотренного паспортом бюджетной программы;

установление порядка составления и ведения сводного плана финансирования по обязательствам, сводного плана поступлений и финансирования по платежам, планов финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ, индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений;

согласование порядка отбора проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов, для предоставления или увеличения объема поручительств государства, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

установление порядка открытия, ведения и закрытия контрольных счетов наличности;

определение порядка открытия, ведения и закрытия счетов заемщиков, привлекших гарантированный государством заем;

установление порядка осуществления поступлений в бюджет в денежной форме и зачисления в полном объеме на единый казначейский счет в национальной валюте в соответствии с классификацией поступлений в бюджет;

определение порядка реконвертации иностранной валюты со счетов государственного казначейства по согласованию с Национальным Банком РК;

определение порядка реконвертации и зачисления иностранной валюты государственными учреждениями, заемщиками, привлекшими гарантированный государством заем, со счетов в государственном казначействе;

обеспечение доступа уполномоченным органам по неналоговым поступлениям к сведениям о поступлениях, администрируемых ими, в разрезе плательщиков;

установление порядка возврата из бюджета, Национального фонда РК, Фонда компенсации потерпевшим, Специального государственного фонда или зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений;

формирование перечня безусловных базовых расходов постоянного характера бюджета второго и третьего финансовых годов планового периода;

определение порядка регистрации договоров о государственных закупках, срок которых превышает три года;

определение порядка осуществления регистрации гражданско-правовых сделок государственных учреждений и автономных организаций образования в рамках реализации бюджетных инвестиций;

определение порядка осуществления платежей и переводов денег при проведении бюджетных операций;

определение порядка и сроков использования по назначению сконвертированной иностранной валюты на счет государственного учреждения в иностранной валюте по видам валют или со счета субъекта квазигосударственного сектора;

определение порядка осуществления платежей и переводов денег в иностранной валюте при проведении бюджетных операций;

определение порядка и сроков приостановления операций по регистрации гражданско-правовых сделок и проведению платежей государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, генерального подрядчика в рамках казначейского сопровождения;

установление порядка исполнения инкассовых распоряжений;

утверждение правил привлечения временно свободных бюджетных денег с контрольных счетов наличности местных бюджетов и со счетов субъектов квазигосударственного сектора и их возврата, формы соглашений;

определение перечня, порядка и формы направления информации субъектами квазигосударственного сектора о временно свободных бюджетных средствах в государственное казначейство;

определение порядка проведения казначейского мониторинга;

составление перечня бюджетных программ (подпрограмм) в разрезе государственных инвестиционных проектов или мероприятий, по которым разрешается доиспользование бюджетных средств в следующем финансовом году, и внесение его на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии;

определение порядка и сроков возврата в бюджет неиспользованных (недоиспользованных) в текущем финансовом году средств субъектов квазигосударственного сектора;

определение порядка и сроков возврата в бюджет неиспользованных (недоиспользованных) в текущем финансовом году бюджетных средств, выделенных в виде трансфертов юридическим лицам;

определение порядка доиспользования, возврата в соответствующий вышестоящий бюджет использованных не по целевому назначению, неиспользованных, недоиспользованных бюджетных средств;

определение порядка ведения бюджетного учета;

составление бюджетной отчетности;

установление дополнительных форм бюджетной отчетности в пределах своей компетенции;

определение порядка формирования решения правительства РК о перераспределении суммы, образовавшейся по бюджетным программам развития по результатам государственных закупок;

формирование решения правительства РК о перераспределении суммы, образовавшейся по бюджетным программам развития по результатам государственных закупок, осуществляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

направление по результатам бюджетного мониторинга ежеквартально и по итогам года в правительство РК, органы внешнего государственного аудита и финансового контроля, местные исполнительные органы и центральный уполномоченный орган по государственному планированию аналитического отчета об исполнении республиканского и местного бюджетов, а также ежемесячно администраторам бюджетных программ информации о непринятых обязательствах по бюджетным программам в соответствии с планом финансирования по обязательствам и несвоевременном выполнении плана финансирования по платежам;

направление по результатам бюджетного мониторинга в соответствующий местный исполнительный орган информации об остатках бюджетных средств, сложившихся по итогам отчетного квартала в связи с превышением поступлений по налоговым и неналоговым поступлениям, сумм погашения бюджетных кредитов над плановыми значениями, указанными в сводном плане поступлений, для направления данных остатков бюджетных средств местными исполнительными органами на финансирование расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 116 Бюджетного кодекса РК;

определение порядка проведения бюджетного мониторинга;

формирование аналитического отчета по поступлениям республиканского бюджета на основании сведений, представленных органами государственных доходов;

формирование аналитического отчета по поступлениям консолидированного бюджета;

обеспечение координации работы администраторов бюджетных программ при рассмотрении годового отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год в парламенте РК;

согласование дачи администраторами бюджетных программ указаний о порядке применения общих положений по бухгалтерскому учету в государственных учреждениях своей системы с учетом специфики их деятельности и соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях;

составление отчета по статистике государственных финансов ( вводится в действие с 1 января 2026 года) ;

; определение порядка осуществления оценки состояния долговых обязательств государственного сектора совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

составление отчета о движении денег на контрольном счете наличности Национального фонда РК;

осуществление совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике и государственным казначейством прогноза на среднесрочный период государственного долга, гарантированного государством долга, гарантированного государством долга по поддержке экспорта, поручительств государства, долга субъектов квазигосударственного сектора, обязательств государства по проектам государственно-частного партнерства с определением показателей, в соответствии с которыми устанавливаются объемы погашения и обслуживания правительственного долга;

определение порядка осуществления ежеквартального мониторинга государственного и гарантированного государством заимствования и долга, обязательств государства по поддержке экспорта, обязательств по проектам государственно-частного партнерства правительства РК и местных исполнительных органов, поручительств государства;

определение порядка погашения и обслуживания долга правительства РК, покупки выпущенных им государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;

осуществление ежеквартального мониторинга долга субъектов квазигосударственного сектора в порядке, определенном правительством РК;

определение порядка привлечения займов от имени правительства РК путем заключения договора займа, а также использование средств займа;

создание по решению правительства РК государственной исламской специальной финансовой компании;

осуществление погашения и обслуживания долга правительства РК, покупка выпущенных им государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг за счет бюджетных средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете, через Национальный Банк РК;

согласование перечня целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в области государственного и гарантированного государством долга;

определение порядка погашения и обслуживания долга местных исполнительных органов, осуществляемых ими за счет средств, предусмотренных местными бюджетами;

определение порядка предоставления поручительства государства, а также формы договора поручительства государства по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

определение порядка исполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства, компенсации операционных затрат по проектам государственно-частного партнерства, вознаграждения за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности, софинансирования, гарантии потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, а также арендной платы за пользование объектом государственно-частного партнерства и платы за доступность по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

определение порядка отбора инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий, осуществляемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

согласование правил представления в реестр государственного имущества дополнительных сведений об имуществе автономных организаций образования, полученном за счет реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, а также переданном государством в собственность автономных организаций образования, утверждаемых попечительским советом автономной организации образования;

осуществление предоставления государственной гарантии на основании постановления правительства РК;

осуществление мониторинга гарантированного государством долга и управление им;

определение порядка осуществления мониторинга финансового состояния заемщика, получившего гарантированный государством заем, контроля за использованием средств гарантированного государством займа по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

определение порядка и формы предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта;

согласование порядка представления в реестр государственного имущества дополнительных сведений об имуществе автономных организаций образования, полученном за счет реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, а также переданном государством в собственность автономных организаций образования, утверждаемого "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд";

осуществление мониторинга гарантированного государством обязательства по поддержке экспорта;

определение порядка осуществления мониторинга долга по поручительству государства;

определение порядка возврата в республиканский бюджет средств, выделенных на исполнение обязательств по поручительству государства;

осуществление мониторинга и контроля за долгом субъектов квазигосударственного сектора в порядке, определяемом правительством РК, и предоставление результатов мониторинга в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике;

разработка порядка осуществления мониторинга и контроля за долгом субъектов квазигосударственного сектора;

формирование отчетов о принятых государственных обязательствах по проектам государственно-частного партнерства;

согласование порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, за исключением государственных инвестиционных проектов специальных государственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность, а также направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

согласование порядка планирования и реализации бюджетных инвестиций специальных государственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность, определяемых специальными государственными органами, осуществляющими разведывательную и контрразведывательную деятельность;

согласование порядка планирования и реализации бюджетных инвестиций, направленных на финансирование инвестиционных затрат автономных организаций образования, определяемого органом управления автономных организаций образования;

определение государственных инвестиционных проектов для включения в проект республиканского бюджета на основании портфеля государственных инвестиционных проектов;

согласование порядка разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического обоснования, финансово-экономического обоснования государственного инвестиционного проекта, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов и определения государственных инвестиционных проектов, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в области государственных инвестиционных проектов;

согласование порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, предусматривающих создание и развитие объектов информатизации, определяемого уполномоченным органом в сфере информатизации;

согласование порядка корректировки утвержденных (уточненных) параметров государственных инвестиционных проектов, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, в связи с корректировкой инвестиционного предложения, технико-экономического обоснования и финансово-экономического обоснования;

согласование порядка корректировки утвержденных (уточненных) параметров государственных инвестиционных проектов, определяемого уполномоченным органом в сфере информатизации, в связи с корректировкой технического задания по проектам создания и развития объектов информатизации;

определение порядка осуществления мониторинга достижения конечных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ развития и документацией государственных инвестиционных проектов, осуществляемых администраторами бюджетных программ в течение трех лет после завершения проектов, совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

определение порядка и сроков представления отчетности и формы, а также требований к предоставляемой информации о ходе и результатах реализации государственных инвестиционных проектов совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

согласование порядка проведения оценки реализации государственных инвестиционных проектов, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, за исключением оценки реализации проектов государственно-частного партнерства;

определение поверенного (агента) при бюджетном кредитовании из республиканского бюджета в соответствии с законодательством РК о государственных закупках, за исключением финансового агентства;

определение полномочий поверенного (агента), размера и порядка оплаты вознаграждения за исполнение поверенным (агентом) поручений;

определение способов предоставления бюджетного кредита, графика погашения и обслуживания бюджетного кредита, процедур реструктуризации бюджетного кредита и замены заемщика, условий исковой давности, условий перевода долга по бюджетному кредиту, прекращения требований кредиторов и прекращения гарантии по бюджетным кредитам, процедур контроля по бюджетным кредитам;

определение порядка признания бюджетных кредитов безнадежными к взысканию;

принятие решения о прекращении требований кредитора по государственным образовательным и студенческим кредитам в случаях смерти заемщика либо объявления его умершим на основании данных поверенного (агента);

установление порядка обязательной регистрации, учета и мониторинга бюджетных кредитов;

установление порядка предоставления форм информации заемщиками, поверенными (агентами), конечными заемщиками;

определение порядка, сроков и форм представления отчетности, а также требований к предоставляемой информации о ходе и результатах использования связанных грантов совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

определение с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике порядка осуществления оценки использования связанных грантов;

утверждение совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию перечня налоговых поступлений в республиканский бюджет в виде корпоративного подоходного налога от субъектов крупного предпринимательства, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;

утверждение совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию перечней налоговых поступлений в областной бюджет, в районный (города областного значения) бюджет в виде корпоративного подоходного налога по нормативам распределения доходов, установленным областным маслихатом в размере не более пятидесяти процентов от поступивших налоговых отчислений, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и поступлений от организаций нефтяного сектора;

утверждение совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию перечня налоговых поступлений в бюджеты города республиканского значения, столицы в виде корпоративного подоходного налога, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и поступлений от организаций нефтяного сектора;

согласование переутверждений бюджетных программ в случае изменения их объемов финансирования и показателей результатов при уточнении или корректировке бюджета;

согласование порядка составления отчетности об использовании целевого вклада, форм и сроков ее представления, а также требований к предоставляемой информации о ходе и результатах использования целевого вклада, определяемых центральными отраслевыми государственными органами – администраторами бюджетных программ;

согласование порядка составления отчетности об использовании целевого перечисления, форм и сроков ее представления, а также требований к предоставляемой информации о ходе и результатах использования целевого перечисления, определяемых центральными отраслевыми государственными органами – администраторами бюджетных программ;

согласование порядка финансирования бюджетной программы (подпрограммы), направленной на вложение целевого взноса, устанавливаемого уполномоченным органом в области здравоохранения;

определение порядка формирования отчетов об использовании целевого взноса;

согласование порядка составления отчетности об использовании целевого взноса, форм и сроков ее представления, а также требований к предоставляемой информации о ходе и результатах использования целевого взноса, определяемого уполномоченным органом в области здравоохранения;

согласование правил субсидирования и выплат субсидий из бюджета на покрытие расходов по погашению, обслуживанию и софинансированию по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений РК;

согласование правил планирования и выделения бюджетных средств фонду социального медицинского страхования, форм и сроков представления отчетности по средствам на оказание медицинской помощи;

согласование правил реализации государственными учреждениями Вооруженных сил товаров (работ, услуг) и использования денег от их реализации, утверждаемых Министерством обороны РК;

ежеквартальное официальное публикование в форме статистической информации сведений о текущем состоянии государственного долга, квазигосударственного долга, гарантированного государством долга, обязательствах государства по проектам государственно-частного партнерства, поручительствах государства, суммах денег, выплаченных в счет погашения государственного долга, выданных государственных гарантиях и государственных гарантиях по поддержке экспорта, суммах денег, выплаченных по гарантиям государства и гарантиям государства по поддержке экспорта, обязательствам государства по проектам государственно-частного партнерства;

разработка порядка представления отчетности по государственным внешним займам и софинансирования из республиканского бюджета;

разработка порядка выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, выпускаемых правительством РК на внутреннем рынке;

определение критериев кредитоспособности заемщика по согласованию с уполномоченным органом по бюджетной политике;

определение порядка включения финансовых агентств в перечень финансовых агентств, получающих бюджетные кредиты из республиканского бюджета без обеспечения, по согласованию с уполномоченным органом по бюджетной политике;

установление порядка осуществления контроля за использованием бюджетного кредита по целевому назначению и наличием обеспечения исполнения обязательств по нему кредитором, администратором бюджетной программы или поверенным (агентом) по согласованию с уполномоченным органом по бюджетной политике;

определение видов, порядка определения и установления ставок вознаграждения по согласованию с уполномоченным органом по бюджетной политике;

осуществление размещения временно свободных бюджетных денег с единого казначейского счета;

разработка и утверждение натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов, канцелярскими принадлежностями и другими расходными материалами;

приостановление операций по бюджетным программам, по которым принято решение о сокращении бюджетных средств, на основании предложений Республиканской бюджетной комиссии о внесении изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете;

формирование государственной политики и координация работы государственных органов в сфере противодействия теневой экономике;

принятие мер по противодействию теневой экономике.

Кроме того, ряд функций министерства изложен в новой редакции, ряд исключен.

Так, вводится в действие с 1 января 2027 года:

установление порядка составления годовой консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ с данными финансовой отчетности подведомственных субъектов квазигосударственного сектора.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.