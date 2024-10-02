Ряд новых функций добавили Министерству просвещения

Правительство постановлением от 27 сентября 2024 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, у министерства появились следующие новые функции:

формирование в рамках учебно-воспитательного процесса знаний, умений и навыков у обучающихся и воспитанников организаций образования по вопросам предупреждения торговли людьми;

участие совместно с другими государственными органами и организациями в мероприятиях по предупреждению торговли людьми;

разработка и утверждение правил ведения внутришкольного учета обучающихся и воспитанников, требующих повышенного педагогического внимания;

разработка и утверждение правил деятельности центров психологической поддержки;

осуществление взаимодействия с государственными органами и организациями по вопросам правового воспитания обучающихся и воспитанников организаций образования;

разработка и внедрение в практику работы организаций образования программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников организаций образования;

проведение совместно с иными государственными органами мероприятий по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников организаций образования.

Помимо этого, с 1 января 2025 года министерство будет выдавать юридическим лицам лицензии и (или) приложения к лицензии на предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним.

Постановление введено в действие с 27 сентября 2024, за исключением нормы, которая вводится в действие с 1 января 2025.