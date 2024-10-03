В Казахстане обновили методику расчета нормативов энергопотребления

Приказом и. о. министра промышленности и строительства от 25 сентября 2024 года внесены изменения в Методику расчета нормативов энергопотребления, сообщает Zakon.kz.

В частности, Методика расчета нормативов энергопотребления изложена в новой редакции.

Методика определяет подходы по расчету нормативов энергопотребления зданий, промышленных и производственных процессов субъектов Государственного энергетического реестра.

Нормативы энергопотребления рассчитываются по следующим видам деятельности:

научные исследования и разработки;

прочая профессиональная, научная и техническая деятельность;

ветеринарная деятельность;

государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение;

образование;

деятельность в области здравоохранения;

деятельность в области социального обслуживания населения с обеспечением проживания;

деятельность в области социального обслуживания населения без обеспечения проживания;

деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры;

деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений;

операции с недвижимым имуществом.

При этом нормативы энергопотребления зданий рассчитываются с обязательным учетом:

критериев климатического районирования республики;

типов отопления (централизованное, автономное);

типов энергетического ресурса.

Для определения норматива энергопотребления зданий рассчитывается удельный расход энергетических ресурсов на единицу отапливаемой площади зданий.

В рамках анализа данных по видам деятельности субъектов, климатического районирования, типов отопления, типов энергетических ресурсов, объемов энергетических ресурсов и отопливаемых площадей помещений определяется среднее значение удельного расхода энергетических ресурсов на единицу отапливаемой площади, которое будет являться нормативом энергопотребления зданий субъектов Государственного энергетического реестра.

Правила также устанавливают формулы, по которым производятся расчеты энергопотребления по объектам и нормативы энергопотребления.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2024 года.