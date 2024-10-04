В Казахстане обновили правила выдачи лицензий на услуги, связанные с атомной энергией

Приказом министра энергетики от 24 сентября 2024 года внесены изменения в ряд документов по вопросам атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции утверждены правила оказания госуслуги:

"Выдача лицензии на выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии";

"Выдача лицензии на обращение с ядерными материалами";

"Выдача лицензии на обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества";

"Выдача лицензии на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение";

"Выдача лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии";

"Выдача лицензии на деятельность по обращению с радиоактивными отходами";

"Выдача лицензии на транспортировку, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан";

"Выдача лицензии на деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных испытаний".

Правила предусматривают, что для получения государственной услуги физическое и юридическое лицо направляет услугодателю документы, необходимые для оказания государственной услуги, через портал электронного правительства.

Работник управления лицензирования в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту и срок действия представленных документов и сведений.

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или сведений или истечения срока их действия работник управления лицензирования готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который затем направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя.

При представлении полного пакета документов и отсутствия документов с истекшим сроком действия работник управления лицензирования направляет пакет документов с приложением заключения о первичной проверке в управление контроля материалов и международных гарантий, управление анализа, государственного контроля и технической кооперации для установления особых условий выдачи лицензии и на проведение разрешительного контроля в порядке посещения субъекта (объекта) контроля или вызова субъекта контроля.

В свою очередь работники управления контроля материалов и международных гарантий, управления анализа, государственного контроля и технической кооперации или управления лицензирования с момента поступления пакета документов в течение 13 рабочих дней устанавливают особые условия выдачи лицензии и соответствие или несоответствие услугополучателя квалификационным требованиям и перечню документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности в сфере использования атомной энергии, по результатам которого готовят заключение, подписанное работниками управления контроля материалов и международных гарантий, управления анализа, государственного контроля и технической кооперации и (или) управления лицензирования и услугополучателем и передают его в управление лицензирования.

Работник управления лицензирования в течение одного рабочего дня после получения заключения работников управления контроля материалов и международных гарантий, управления анализа, государственного контроля и технической кооперации или управления лицензирования, готовит лицензию и приложение к лицензии или предварительное решение об отказе в выдаче лицензии или приложения к лицензии.

Лицензия или приложение к лицензии или мотивированный отказ в оказании государственной услуги направляется посредством портала в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя.

При переоформлении лицензии принят аналогичный алгоритм оказания госуслуги.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2024 года.