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В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября

В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:32 Фото: pixabay
Министр энергетики приказом от 27 августа 2024 года внес изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 сентября установлены предельные тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию:

  • 56-й группы – 43,92 тенге за кВт⋅ч;
  • 57-й группы – 56,63 тенге;
  • 58-й группы – 26,08 тенге;
  • 59-й группы – 22,56 тенге;
  • 60-й группы – 3,07 тенге. 

Ранее эти группы в документе не фигурировали.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2024 года.

Стоит отметить, что ранее Министерство энергетики планировало повысить тарифы для ряда регионов, однако в принятом итоговом документе все тарифы остались прежними.


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