В Казахстане обновили правила применения и выдачи международного сертификата взвешивания грузовиков

Приказом и.о. министра транспорта от 13 сентября 2024 года внесены изменения в некоторые приказы по вопросам автомобильных перевозок, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила применения на территории РК международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств и оказания государственных услуг "Выдача международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств" изложены в новой редакции.

Выдача сертификата

Сертификат выдается по обращению перевозчика либо водителя на стационарных постах транспортного контроля на территории РК.

Взвешивание грузовых транспортных средств производится на стационарном весовом оборудовании.

Информация, содержащаяся в сертификате, признается в качестве достоверной и контрольное взвешивание транспортных средств не допускается, за исключением следующих случаев:

несоответствие весовых или габаритных параметров, указанных в сертификате и сопроводительных документах (CMR, CARNET TIR);

при дозагрузке, частичной разгрузке либо перегрузке груза на другое транспортное средство, а также при передаче груза под другой таможенный режим;

несоответствие данных, указанных в сертификате (графа 3), с фактическими данными контролируемого транспортного средства;

несоответствие особых весовых параметров транспортного средства данным, указанным в сертификате (графа 8).

Результаты контрольного взвешивания транспортного средства заносятся в графу 10 сертификата.

Сертификат изготавливается типографским способом и имеет систему защиты.

Бланки сертификата являются бланками строгой отчетности.

Также говорится, что применение сертификата на территории Республики Казахстан не зависит от государства его выдачи, а также регистрации транспортного средства, осуществляющего международную грузовую перевозку TIR или по иной процедуре, исключающей несанкционированный доступ в грузовой отсек транспортного средства.

Оказание госуслуги

Государственная услуга "Выдача международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств" оказывается территориальными органами Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК.

Заявитель направляет услугодателю или через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz заявление для получения сертификата.

При поступлении заявления услугодатель осуществляет взвешивание транспортного средства. Срок оказания госуслуги с момента предоставления транспортного средства на взвешивание — 1 час.



По результатам взвешивания транспортного средства услугодателем оформляется сертификат и сотрудником осуществляется выдача нарочно услугодателю.

При оказании государственной услуги посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений, данные о стадии ее оказания поступают в автоматическом режиме в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.



Уполномоченный орган в области транспорта в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги, актуализируют информацию о порядке ее оказания и направляют в Единый контакт-центр.

Вместе с тем в правилах организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории РК уточняется, что перевозка крупногабаритных или тяжеловесных неделимых грузов автотранспортным средством либо жидких грузов, перевозимых в специализированных автомобилях-цистернах по автомобильным дорогам осуществляется в соответствии с требованиями Правилам дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, а также дополнительных требований к перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, установленных их производителем или грузоотправителем (грузополучателем).

При этом указывается, что специальное разрешение, действующее в течение указанного в нем срока, выдается на одно автотранспортное средство, перевозящее однотипный крупногабаритный или тяжеловесный неделимый груз либо жидкий груз, перевозимый в специализированных автомобилях-цистернах груз по установленному маршруту.

Специальное разрешение выдается на одну поездку на срок до шести месяцев.

Приказ вводится в действие с 20 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане определен национальный оператор системы отслеживания перевозок.