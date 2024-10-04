В Казахстане появится Этический кодекс судьи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 октября 2024 года на IX съезде судей заявил о фактах нарушения судьями судейской этики, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава государства, в целом, важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм.

"Недавно вступили в силу поправки, согласно которым грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей. Можно сказать, что с этим вопросом мы разобрались", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что имеют место факты нарушения судейской этики, которые тоже сильно подрывают авторитет судебной власти. При этом не всегда судейское сообщество своевременно реагирует на них.

"Так быть не должно! Поэтому поддерживаю принятие на сегодняшнем съезде нового Этического кодекса судьи. Уверен, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

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