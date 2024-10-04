Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане появится Этический кодекс судьи

В Казахстане появится Этический кодекс судьи, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 11:30 Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 октября 2024 года на IX съезде судей заявил о фактах нарушения судьями судейской этики, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава государства, в целом, важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм.

"Недавно вступили в силу поправки, согласно которым грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей. Можно сказать, что с этим вопросом мы разобрались", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что имеют место факты нарушения судейской этики, которые тоже сильно подрывают авторитет судебной власти. При этом не всегда судейское сообщество своевременно реагирует на них.

"Так быть не должно! Поэтому поддерживаю принятие на сегодняшнем съезде нового Этического кодекса судьи. Уверен, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее судья из Кызылординской области рассказала, как правовые реформы влияют на качество судопроизводства.

Читайте также

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
В Казахстане введут новые виды виз для иностранцев
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент
Небольшие районные суды объединят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент
Президент Казахстана предложил реформировать Высший судебный совет
Бауыржан Муканов
Верховный суд Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: