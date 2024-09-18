Судья из Кызылординской области рассказала, как правовые реформы влияют на качество судопроизводства

Обеспечение верховенства права и высокого качества отправления судопроизводства – таков один из месседжей Послания главы государства. Какие реформы помогут добиться этого, в интервью с корреспондентом Zakon.kz поделилась судья Кызылординского областного суда Шолпан Маликова.

– Главный постулат Справедливого Казахстана – доверие к суду. Проводимые реформы в судебной системе сосредоточены на качественной защите прав граждан?



– Судебная система относится к одной из ветвей государственной власти. Она все более совершенствуется и развивается. Проведенные в республике реформы повысили и качество, и профессиональный уровень судов. Специализированные суды позволяют расширять формы и способы защиты. В 2018 году был создан Специализированный следственный суд, а в 2021 году появились специализированные административные суды. Был введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс РК. Действует трехступенчатая система судопроизводства – суды первой, второй инстанций и Верховный суд. Последний – это уже суд кассационной инстанции. Несогласные с решением этих судов граждане могут обжаловать решение в специализированных административных судах.

– Внедрение института административной юстиции сегодня оправдало свою необходимость?

– Восстанавливаются права многих казахстанцев. Мы видим, что между государственными органами и гражданами существовало неравенство. Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию кассационных судов. С 1 июля 2025 года в Астане начнут действовать самостоятельные кассационные суды с едиными правилами кассационной инстанции и пересмотра. Это в свою очередь позволит увеличить масштабы защиты прав граждан. Реализация прав граждан в суде – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Во всех случаях права граждан защищаются судом.

– Есть конкретные примеры?



– Хотелось бы остановиться на некоторых из таких дел в судебной практике. Мать-героиня, у которой восемь детей, обладательница "Алтын алқа", с 2012 года стояла в очереди на получение жилья от государства. Но за 10 лет ее очередь не только не продвинулась, а была удалена. Женщины даже не оказалось в списке многодетных матерей, имеющих право на получение жилья. Как выяснилось, данные женщины не были в списке награжденных подвеской "Алтын алқа", и в жилищной комиссии ее попросили повторно написать заявление, чтобы ее данные включили в этот список. Женщина обратилась в Специализированный межрайонный административный суд Кызылординской области, и он признал действия комиссии незаконными. Но сотрудники инспекции подали апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции жалобу жилищной инспекции не удовлетворил, так как были нарушены Законы РК "О государственных наградах Республики Казахстан", "О жилищных отношениях".

Было и такое дело, когда человека с инвалидностью первой группы исключили из очереди на жилье. Решение Специализированного межрайонного административного суда Кызылординской области было таким – восстановить очередь на получение жилья. Но аким района подал апелляционную жалобу, чтобы отменить решение суда. Судебная коллегия по административным делам Кызылординского областного суда тщательно изучила все обстоятельства дела и жалобу акима Сырдарьинского района оставила без удовлетворения. Таких примеров очень много в судебной практике. Это показывает, что права граждан эффективно защищаются.

– Какие еще эффективные нововведения есть в судебной системе?

– На сегодняшний день созданы благоприятные условия для посетителей суда, открыты фронт-офисы с современным оборудованием и всем необходимым инвентарем. Посетителям суда предоставляется вся необходимая информация, формы исков, бланки заявлений, график приема граждан, ставки госпошлин, информационные видеоролики через LED-экран.

В целях создания комфортных условий для граждан имеется возможность дистанционного участия в судебных заседаниях. Все залы, в которых проводятся судебные заседания, оборудованы современной техникой, все судебные процессы проводятся с использованием аудио- и видеоустройств.

Сейчас последнее слово в принятии судебного решения принадлежит Верховному суду. Это называется кассационная инстанция. Но поправками в законодательство ее предлагается перенести в специальные кассационные суды.