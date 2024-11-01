Кодекс судейской этики утвердили в Казахстане

В Астане на очередном IX съезде судей Казахстана 4 октября 2024 года утвержден Кодекс судейской этики, сообщает Zakon.kz.

Кодекс устанавливает обязательные для каждого судьи этические нормы при осуществлении служебной и внеслужебной деятельности, основанные на требованиях, изложенных в нормах Конституции, Конституционного закона и иного законодательства республики, а также в положениях международных актов о правосудии и судейском сообществе.

Действие Кодекса распространяется на судей Казахстана, председателей судов, председателей судебных коллегий и судей в отставке с учетом их статуса, установленного Конституционным законом.

В частности, Кодекс устанавливает этические нормы при исполнении служебных обязанностей.

Так, говорится, что судья при исполнении служебных обязанностей обязан соблюдать законы и этические нормы среди коллег, работников и посетителей суда, не допускать проявлений бюрократизма и волокиты, тем самым способствуя укреплению доверия общества к судебной власти.

Судья при отправлении правосудия должен обеспечить верховенство закона, справедливость и независимость судебной власти.

Судья при осуществлении служебной деятельности должен следовать закону и пресекать любое постороннее воздействие, противостоять угрозам, давлению и неправовому влиянию, прямому или косвенному вмешательству в судебный процесс, от кого бы они ни исходили.

Судья в процессе судебного разбирательства должен:

соблюдать этикет, внешний вид, надлежащую культуру ведения судебного заседания, а также поддерживать порядок, проявлять уважение ко всем участникам процесса и работникам суда. При этом требовать такого же поведения от участников процесса, работников суда и других присутствующих лиц;

вести себя так, чтобы своим поведением формировать уверенность общества в честности, добросовестности, неподкупности и беспристрастности судей.

Судье недопустимо:

осуществлять действия, которые могли бы поставить под сомнение его беспристрастность, добросовестность и справедливость при отправлении правосудия;

пользоваться своим служебным положением для продвижения корыстных личных интересов или интересов других лиц;

требовать от кого-либо неправомерные финансовые и имущественные преференции и (или) принимать лично либо через третьих лиц не предусмотренные законодательством Республики Казахстан льготы и преимущества;

непроцессуально использовать (раскрывать) служебную информацию, персональные данные участников процесса или извлекать выгоды из любых полученных сведений, которые стали ему известны в силу его должностного положения. Такие сведения и информация не могут быть использованы им или раскрыты кому-либо, если это не связано с исполнением служебных обязанностей;

занимать должность, связанную с депутатским мандатом, иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Судье необходимо принимать меры, направленные на создание в коллективе благоприятной атмосферы и морально-психологического климата, исключающих любые формы дискриминации и посягательств на честь и достоинство коллег и работников суда.

Судья должен принимать меры по совершенствованию этических норм и профессиональных знаний, используя для этих целей доступные формы обучения и самообразования.

Должностное положение судьи не препятствует ему отстаивать свои конституционные права и гарантии в установленном законом порядке.

Также документ устанавливает соблюдение этических норм в обществе, ассоциациях, общественных объединениях, публичности и т.д.

Так, судье, как и любому гражданину, гарантируются конституционные права и свободы, включая свободу слова, совести, объединения, распространения информации и другие. В процессе реализации этих прав судья должен помнить о поддержании авторитета судебной власти и не допускать нарушений этических норм, а также избегать взаимоотношений, которые могут повлиять на его независимость.

Судье необходимо воздерживаться от любого негативного поведения в обществе, всего того, что могло бы умалить его достоинство и авторитет судебной власти в целом в глазах общественности.

В обращении с гражданами и общественностью надлежит проявлять вежливость, открытость, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, не давать своим поведением повода для критики, обеспечивая прозрачность своих действий.

Поведение судьи в обществе должно способствовать поддержанию общественного доверия, убежденности в честности, объективности и независимости суда.

Предметом регулирования Кодекса не являются:

разрешение жалоб, обращений на действия судьи, связанные с применением процессуального законодательства, если судьей при исполнении служебных обязанностей не допущено порочащего проступка, противоречащего судейской этике;

рассмотрение дисциплинарных дел и наложение на судей дисциплинарных взысканий. В случае поступления таких материалов в органы судейского сообщества они передаются Судебному жюри в порядке, предусмотренном Конституционным законом, положением о Комиссии по судейской этике при филиалах Союза судей РК и регламентом Центрального совета Союза судей РК.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение норм Кодекса.

Основанием для рассмотрения Комиссией по судейской этике материалов является жалоба, обращение физического, юридического лица, государственного органа или сведения и факты, содержащиеся в публикациях средств массовой информации, когда действия (бездействие) судьи сопряжены с нарушением им этических норм при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности.

При рассмотрении материалов учитываются все фактические обстоятельства совершения этих нарушений, намерения, мотивы, а также тяжесть проступка и наступившие последствия.

В случае если факт нарушения судьей этических норм не будет установлен (подтвержден), производство по жалобе, обращению прекращается.

Если проверкой будет установлен факт нарушения судьей этических норм без квалифицирующих признаков дисциплинарного проступка, комиссией по судейской этике принимается решение о наложении на судью общественного порицания.

При этом указывается, что общественное порицание, как мера реагирования органами судейского сообщества на нарушение судьей этических норм является признаком, характеризующим поведение судьи, но не является дисциплинарным взысканием и не может служить основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Если по итогам рассмотрения жалобы будут установлены признаки совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике по основаниям, предусмотренным Конституционным законом, влекущим возбуждение дисциплинарного производства, комиссия по судейской этике принимает решение о передаче материалов в отношении судьи в Судебное жюри для проверки в его действиях факта совершения порочащего проступка, противоречащего судейской этике, в порядке дисциплинарного производства.

На запрос (обращение) Высшего судебного совета РК либо Судебного жюри о наличии или отсутствии в действиях (бездействии) судьи факта совершения порочащего проступка, противоречащего судейской этике, Комиссия по судейской этике в установленном порядке дает заключение.

Положения Кодекса вводятся в действие с момента его принятия Съездом судей Казахстана.