Небольшие районные суды объединят в Казахстане
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 октября на IX съезде судей предложил объединить некоторые районные суды, работающие с малой нагрузкой, сообщает Zakon.kz.
Глава государства напомнил, что в Казахстане есть положительный опыт в этом направлении. В прошлом году количество районных судов общей юрисдикции в Астане и Шымкенте сокращено с 12-ти до четырех.
"Считаю, что судебной администрации совместно с Высшим судебным советом можно было бы изучить возможность объединения районных судов в регионах. Прежде всего речь идет о малосоставных судах с небольшой нагрузкой, в которых годами не заполняются судейские вакансии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он пояснил, что это позволит сократить должности председателей судов и обеспечить равномерную нагрузку на другие суды. При этом президент подчеркнул, что реформа не должна сказаться на доступе граждан к правосудию.
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