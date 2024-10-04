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Законодательство РК

В Казахстане введут новые виды виз для иностранцев

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 12:17 Фото: freepik
МИД РК подготовил поправки в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработаны новые правила выдачи виз, включающие:

  • введение визы с правом получения вида на жительство для обладателей ценных для Казахстана навыков в сфере науки, образования, здравоохранения, промышленности, IT, спорта и культуры, и других направлений;
  • предоставление возможности получения визы на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в нашу экономику более 300 тысяч долларов, с правом получения вида на жительство.

Правила будут дополнены новыми категориями виз "А6" для зарубежных бизнесменов, инвестировавших в экономику республики более 300 тыс. долларов, и "В9" для лиц, обладающих востребованными профессиями.

Виза выдается один раз за 12 последовательных календарных месяцев со дня последней подачи заявления.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 октября.

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