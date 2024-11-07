В Казахстане обновили правила оформления виз и приглашений для иностранцев

Совместным приказом МИД и МВД внесены изменения в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в РК, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что категория, получатель, кратность, срок действия визы, период пребывания на территории РК, основания и необходимые документы для выдачи виз определяются в соответствии с приложением 1 к данным правилам.

Визы подразделяются на однократные и многократные.

Однократная виза предоставляет получателю визы право на однократный въезд в республику, проезд по ее территории, пребывание на ней и выезд из РК на время, в целях и на условиях, установленных в визе.

Многократная виза предоставляет получателю визы право на многократный въезд в Казахстана, проезд по ее территории, пребывание на ней и выезд из нее на время, в целях и на условиях, установленных в визе.

Виза для выезда с территории республики предоставляет получателю визы право на пребывание на территории РК и выезд из республики на время и на условиях, установленных в визе.

Заполнение визовой наклейки РК осуществляется согласно приложению 2 к правилам.

Указывается, что исправления в визе не допускаются. Визы с исправлениями считаются недействительными.

Заполнение визы в электронном формате осуществляется посредством ВМП.

Документами, заменяющими визы, являются:

аккредитационное удостоверение, выданное МИД РК главам, членам персонала дипломатических и приравненных к ним представительств, консульских учреждений иностранных государств, международных организаций и их представительств, аккредитованных в РК, а также членам их семей;

вид на жительство иностранца или лица без гражданства в РК;

удостоверение лица без гражданства;

постановление суда о выдворении иностранца из РК;

проездной документ.

Визы могут выдаваться на более длительные сроки с учетом международного принципа взаимности со сроком пребывания на территории республики, не превышающим длительность пребывания граждан РК на территории соответствующего государства, и сроки оформления виз могут составлять более длительный период времени, чем предусмотрено в правилах.

Получить государственные услуги "Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан", "Выдача, восстановление или продление на территории Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан" могут как физические, так и юридические лица.

Оформление приглашений

Правила также устанавливают порядок оформления приглашений, согласования приглашений на въезд получателям виз в РК.

Приглашение по частным делам подается не ранее, чем за один год, и не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Республику Казахстан.

Ходатайство или вербальная нота подается не ранее, чем за 90 календарных дней и не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в РК.

Срок рассмотрения приглашения составляет не более трех рабочих дней при оказании услуги в электронном виде и не более 5 рабочих дней в бумажном виде со дня подачи обращения, за исключением случаев, указанных в пункте 16 Правил.

По указанию МВД РК и МИД РК документы на приглашение принимаются и обрабатываются в более краткие сроки.

Приглашающая сторона для оформления приглашения представляет в МИД РК вербальную ноту.

Приглашающая сторона для оформления приглашения представляет в ТОП МВД РК либо через государственную корпорацию "Правительство для граждан" по месту своей регистрации ходатайство и следующие документы, необходимые для оказания госуслуги "Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан":

для оформления приглашения по частным делам:

документ, удостоверяющий личность (для сверки);

заполненную в двух экземплярах таблицу по форме согласно приложению 4;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины при обращении в Государственную корпорацию (в случае уплаты государственной пошлины через платежный шлюз "электронного правительства" предоставление данного документа не требуется);

для оформления приглашения юридического лица либо индивидуального предпринимателя:

заполненную в двух экземплярах таблицу по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины при обращении в Государственную корпорацию (в случае уплаты государственной пошлины через ПШЭП предоставление данного документа не требуется);

документ, подтверждающий полномочия представителя.

При обращении в государственную корпорацию сведения о документах, удостоверяющих личность, сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, документе, подтверждающем уплату услугополучателем в бюджет суммы государственной пошлины за оказание государственной услуги работник госкорпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Указывается, что при оказании государственных услуг не допускается истребование от заявителей документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем, нотариально засвидетельствованных копий документов, оригиналы которых представлены для сверки услугодателю, Государственной корпорации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК, регулирующим вопросы пенсионного и социального обеспечения.

Работник Государственной корпорации при оказании государственной услуги получает письменное согласие услугополучателя на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, если иное не предусмотрено законами республики.

В зависимости от категории запрашиваемой визы дополнительно предоставляются:

для инвесторов – ходатайство уполномоченного органа РК по инвестициям либо Администрации МФЦА;

для оформления многократной визы деловой поездки – копия договора или контракта, подтверждающего деловой характер поездки в РК (за исключением этнических казахов, бывших соотечественников и граждан из списка экономически развитых, политически и миграционностабильных государств, освобожденных от необходимости предъявления приглашения при оформлении виз, согласно приложению 6;

для участия в религиозных мероприятиях или осуществления миссионерской деятельности – письменное согласие ведомства уполномоченного органа, осуществляющего регулирование в сфере религиозной деятельности;

для посещения лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории РК, – письменное согласие Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК;

для усыновления граждан РК – письменное согласие уполномоченного органа республики в области защиты прав детей;

для осуществления трудовой деятельности, в том числе для сезонных иностранных работников, – выданное работодателю разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, либо справка о соответствии квалификации, либо документы, подтверждающие, что в соответствии с постановлением правительства от 23 ноября 2023 года "Об определении перечня лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности" или международными договорами получателю визы такое разрешение не требуется, также дополнительно представляются следующие документы:

- для кандасов – копия и подлинник удостоверения кандаса либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

- для членов экипажей морских, речных судов, воздушного транспорта, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, которым присвоен особый статус, а также для преподавателей с высшим образованием, осуществляющим подготовку кадров для отраслей экономики, работающих в высших учебных заведениях на должностях руководителей с документами:

копия трудового договора с иностранным работником;

для лиц, привлекаемых участниками и органами МФЦА:

копия сертификата, подтверждающего регистрацию или аккредитацию юридического лица в соответствии с действующим правом МФЦА;

копия трудового договора с иностранным работником;

для лиц, работающих в национальном управляющем холдинге на должностях не ниже руководителей структурных подразделений с высшим образованием с подтвержденными документами в порядке, установленном Правилами признания документов об образовании — приказ национального управляющего холдинга о назначении иностранного работника первым руководителем структурного подразделения в РК;

для лиц, привлекаемых для работы в качестве членов совета директоров национального управляющего холдинга – выписка из общего собрания совета директоров национального управляющего холдинга;

лицам, работающим первыми руководителями филиалов или представительств иностранных юридических лиц — решение учредителя либо выписка из общего собрания учредителей о назначении иностранного работника первым руководителем;

лицам, работающим первыми руководителями казахстанских юридических лиц со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале – решение учредителя либо выписка из общего собрания учредителей о назначении иностранного работника первым руководителем в РК;

лицам, работающим заместителями первых руководителей казахстанских юридических лиц со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале – копия приказа о принятии и назначении на работу на должность заместителя руководителя;

для прохождения учебной практики или стажировки – ходатайство центральных исполнительных органов РК или "Астана Хаб" для прохождения обучения по программам "Астана Хаб";

по гуманитарным мотивам – документ, подтверждающий регистрацию в РК ходатайствующей международной организации или ее представительства, либо официальную регистрацию зарубежной неправительственной организации (фонда) в стране ее нахождения в соответствии с законодательством этой страны, при наличии международного договора об оказании гуманитарной помощи, ратифицированного РК;

для получения образования – ходатайство учебного заведения РК или уполномоченных органов республики по вопросам образования;

для ухода за близкими родственниками – гражданами РК, либо получателями виз, постоянно проживающими на территории республики и находящимися на лечении в организациях здравоохранения, – справку формы № 026/у, выданную медицинской организацией РК и подтверждающую необходимость постоянного ухода, а также документы, подтверждающие степень родства.

Максимально допустимое время ожидания для сдачи документов услугодателю – 30 минут, в Государственную корпорацию – 15 минут.

Максимально допустимое время обслуживания заявителя у услугодателя и в Государственной корпорации – 20 минут.

Документы о приглашении оформляются:

путем выдачи приглашения по частным делам, заверенного подписью уполномоченного сотрудника и скрепленного печатью МВД РК или ТОП МВД РК;

путем проставления на первом экземпляре ходатайства юридического лица номера согласования, заверенного подписью уполномоченного сотрудника и скрепленного печатью ТОП МВД РК. Второй экземпляр ходатайства и прилагаемые документы подшиваются в номенклатурное дело ТОП МВД РК.

Информация о регистрационном номере приглашения и дате выдачи приглашения вносится в ЕИС "Беркут".

Документ также устанавливает:

Правила выдачи виз РК.

Порядок аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия.

Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателей или их должностных лиц, Государственной корпорации или ее работников по вопросам оказания государственных услуг.

Совместный приказ вводится в действие с 17 ноября 2024 года.