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Законодательство РК

Реестр предпринимателей создали в Казахстане

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 08:57 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 30 сентября 2024 года утвердил правила ведения и использования реестра субъектов предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено, что реестр субъектов предпринимательства (реестр) – электронная база данных, содержащая сведения о категориях субъектов предпринимательства.

Определение категории субъектов предпринимательства осуществляется в соответствии с критериями и их пороговыми значениями, указанными в статье 24 Предпринимательского кодекса, и Правилами расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства.

Данные о субъектах предпринимательства обрабатываются реестром в автоматизированном режиме и обновляются ежегодно в срок до 15 декабря.

Формирование реестра осуществляет уполномоченный орган по предпринимательству на основании информации, полученной посредством информационного взаимодействия в следующем порядке:

  1. КГД представляет в уполномоченный орган по предпринимательству следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства:
    • БИН субъекта предпринимательства;
    • данные о доходах субъекта предпринимательства за последние три года, а также о численности работников и регистрационные данные субъекта предпринимательства;
  2. уполномоченный государственный орган в сфере информатизации обеспечивает функционирование государственного электронного реестра разрешений и уведомлений для получения информации о разрешениях по видам деятельности, предусмотренным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса РК;
  3. уполномоченный орган в сфере государственной регистрации юридических лиц представляет сведения о зарегистрированных и ликвидированных субъектах предпринимательства:
    • регистрационные данные юридических лицах (филиалах и представительствах):
    • БИН юридического лица;
    • наименование юридического лица;
    • дата регистрации юридического лица;
    • организационно-правовая форма юридического лица;
    • категория субъектов предпринимательства, указанная юридическим лицом в соответствии со статьей 6 закона "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств".

Для последующего ведения реестра КГД направляет следующую информацию на основе данных налоговой отчетности, представленных субъектами предпринимательства в налоговые органы:

  • регистрационные данные зарегистрированных и ликвидированных (в том числе приостановивших свою деятельность) индивидуальных предпринимателей;
  • данные о размере совокупного годового дохода за предыдущий календарный год (в том числе по субъектам, работающим по специальным налоговым режимам);
  • данные о численности работников за предыдущий календарный год.

Изменение сведений в реестре осуществляется в следующих случаях:

  • на основании актуальной информации, полученной посредством информационного взаимодействия реестра с информационными системами уполномоченных органов в сферах информатизации, государственной регистрации юридических лиц, а также КГД;
  • удовлетворения обращения субъекта предпринимательства об изменении категории по причине допущенной ошибки в информации КГД.

Ошибкой является представление КГД информации в уполномоченный орган по предпринимательству, не соответствующей данным налоговой отчетности, представленной налогоплательщиком до ее отправки. Не является ошибкой изменение информации о налогоплательщиках в связи с представлением ими дополнительных налоговых деклараций после 15 ноября соответствующего года;

  • обращение КГД об изменении данных по результатам налоговых проверок, с которыми налогоплательщики согласились или правильность которых подтверждена судом.

Как в реестр вносятся изменения:

  • субъект предпринимательства при несогласии с определенной категорией подает обращение в уполномоченный орган по предпринимательству с обязательным приложением копий подтверждающих документов;
  • уполномоченный орган по предпринимательству в течение двух рабочих дней направляет данные обращения на рассмотрение КГД;
  • КГД рассматривает данные обращения на предмет обоснованности и представляет соответствующий ответ уполномоченному органу по предпринимательству в течение десяти рабочих дней;
  • уполномоченный орган по предпринимательству:
    • в случае получения ответа об обоснованности обращения субъекта предпринимательства в течение трех рабочих дней вносит соответствующие изменения в реестр и производит перерасчет категории;
    • в случае получения ответа о необоснованности обращения субъекта предпринимательства отказывает во внесении изменений в реестр;
    • в случае получения ответа КГД о том, что ошибка была допущена самим субъектом предпринимательства при представлении налоговой отчетности в налоговые органы, вносит изменения в реестр.

Информационное взаимодействие происходит на межсерверном республиканском уровне посредством ШЭП на основании утвержденных технических требований.

Информационный обмен осуществляется посредством электронных сообщений в режиме "запрос – ответ" с использованием ЭЦП, выданной НУЦ.

Реестр является основным источником данных о категории субъектов предпринимательства для любых заинтересованных лиц, в том числе государственных органов.

Информацию о категории субъектов предпринимательства предоставляют в электронной форме заинтересованным лицам, в том числе государственным органам, для использования в работе.

Приказ вводится в действие с 15 октября 2024 года.

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