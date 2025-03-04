Реестр инвесторов сформируют в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел приказом от 26 февраля 2025 года утвердил Правила формирования, ведения и использования реестра инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие понятия:

реестр инвесторов – это электронная база данных, содержащая сведения об инвесторах, о суммах инвестиций, видах инвестиционных проектов, этапах их реализации и другие сведения об инвестиционной деятельности на территории РК;

– это электронная база данных, содержащая сведения об инвесторах, о суммах инвестиций, видах инвестиционных проектов, этапах их реализации и другие сведения об инвестиционной деятельности на территории РК; национальная цифровая инвестиционная платформа (НЦИП) – единая информационная система комплексного сопровождения инвестиционных проектов, создание, управление и техническая поддержка которой осуществляется уполномоченным органом по инвестициям;

– единая информационная система комплексного сопровождения инвестиционных проектов, создание, управление и техническая поддержка которой осуществляется уполномоченным органом по инвестициям; общенациональный пул инвестиционных проектов – перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики стоимостью свыше ста пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, а также инвестиционные проекты, реализуемые на основании инвестиционных контрактов, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы);

– перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики стоимостью свыше ста пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, а также инвестиционные проекты, реализуемые на основании инвестиционных контрактов, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы); национальная компания в области привлечения инвестиций (Национальная компания) – юридическое лицо со статусом национальной компании в области привлечения инвестиций и ее региональные представители и представительства, осуществляющее свою деятельность в соответствии со статьей 282-2 Предпринимательского кодекса РК.

Формирование и ведение реестра инвесторов осуществляется в автоматическом режиме в НЦИП на основании данных об инвестиционных проектах, включенных в Общенациональный пул инвестиционных проектов.

Сведения в реестр будут включаться в автоматическом режиме после формирования паспорта инвестиционного проекта в НЦИП.

Формирование Общенационального пула инвестиционных проектов осуществляется согласно параграфу 2 главы 4 Правил организации "одного окна" для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций.

Указывается, что физические или юридические лица используют раздел "Реестр инвесторов" в НЦИП для проверки наличия физического и юридического лица в реестре инвесторов путем ввода в поле "Поиск" ИИН для физического лица или БИН для юридического лица и получения сведений о включении либо отсутствии данного лица в реестре инвесторов.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2025 года.

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