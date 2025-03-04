#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.11
521.12
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.11
521.12
5.58
Право

Реестр инвесторов сформируют в Казахстане

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 12:58 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел приказом от 26 февраля 2025 года утвердил Правила формирования, ведения и использования реестра инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие понятия:

  • реестр инвесторов – это электронная база данных, содержащая сведения об инвесторах, о суммах инвестиций, видах инвестиционных проектов, этапах их реализации и другие сведения об инвестиционной деятельности на территории РК;
  • национальная цифровая инвестиционная платформа (НЦИП) – единая информационная система комплексного сопровождения инвестиционных проектов, создание, управление и техническая поддержка которой осуществляется уполномоченным органом по инвестициям;
  • общенациональный пул инвестиционных проектов – перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики стоимостью свыше ста пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, а также инвестиционные проекты, реализуемые на основании инвестиционных контрактов, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы);
  • национальная компания в области привлечения инвестиций (Национальная компания) – юридическое лицо со статусом национальной компании в области привлечения инвестиций и ее региональные представители и представительства, осуществляющее свою деятельность в соответствии со статьей 282-2 Предпринимательского кодекса РК.

Формирование и ведение реестра инвесторов осуществляется в автоматическом режиме в НЦИП на основании данных об инвестиционных проектах, включенных в Общенациональный пул инвестиционных проектов.

Сведения в реестр будут включаться в автоматическом режиме после формирования паспорта инвестиционного проекта в НЦИП.

Формирование Общенационального пула инвестиционных проектов осуществляется согласно параграфу 2 главы 4 Правил организации "одного окна" для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций.

Указывается, что физические или юридические лица используют раздел "Реестр инвесторов" в НЦИП для проверки наличия физического и юридического лица в реестре инвесторов путем ввода в поле "Поиск" ИИН для физического лица или БИН для юридического лица и получения сведений о включении либо отсутствии данного лица в реестре инвесторов.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2025 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане внедряют "зеленый коридор" для инвесторов.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Представительскую экипировку дипломатов утвердили в РК
Право
13:44, Сегодня
Представительскую экипировку дипломатов утвердили в РК
Туркестан получил статус духовного и туристского центра: опубликован закон
Право
11:56, Сегодня
Туркестан получил статус духовного и туристского центра: опубликован закон
СЭЗ Jibek Joly расширят в связи со строительством завода
Право
10:19, Сегодня
СЭЗ Jibek Joly расширят в связи со строительством завода
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: