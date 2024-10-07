В национальных и природных парках появятся зарядные станции для электромобилей

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 1 октября 2024 года внес изменения в Правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах в новой редакции изложен пункт по проектированию туристских маршрутов.

Так, говорится, что проектирование туристской тропы, маршрута предусматривает проведение обследования территории ее прохождения и включает:

расчет необходимого количества зимовок, бивачных стоянок (полян), стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям , кемпингов, палаточных лагерей, смотровых площадок, пунктов фотографирования и общественного питания, туристского инвентаря, снаряжения и транспортных средств;

, кемпингов, палаточных лагерей, смотровых площадок, пунктов фотографирования и общественного питания, туристского инвентаря, снаряжения и транспортных средств; определение потребности в инструкторах по туризму, экскурсоводах, гидах, и организацию их подготовки, разработку рекламно-информационных материалов с описанием маршрута;

расчет рекреационной нагрузки.

Ранее в проектировании туристских троп и маршрутов электрозарядные станции не учитывались.

Приказ вводится в действие с 15 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения. В частности, правила дополнены пунктом, предусматривающим запрет стоянки для автомобилей в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки.