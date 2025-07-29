Туристская деятельность в Нацпарках: обновлены правила

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 22 июля 2025 года внесены изменения в Правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что туристская и рекреационная деятельность в Национальных парках осуществляется путем размещения объектов административно-хозяйственного назначения, ведения хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения охраны и функционирования Нацпарка, обслуживания посетителей, включая организацию любительского (спортивного) рыболовства, общего пользования животным миром, осуществление строительства и эксплуатации рекреационных центров, вольеров для разведения и содержания диких животных, рыбоводных хозяйств, гостиниц, кемпингов, музеев и других объектов обслуживания туристов, устройства бивачных стоянок и смотровых площадок, пляжей, лодочных станций, пунктов проката водных видов транспорта и пляжного инвентаря с учетом норм рекреационных нагрузок, в зонах туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности.

Участки Национальных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в долгосрочное пользование на срок от 5 до 25 лет.

Предоставление участков для размещения рыбоводных хозяйств осуществляется при наличии биологического обоснования с положительным заключением государственной экологической экспертизы.

Ведение рыбоводства осуществляется способом организации рыбоводных хозяйств с замкнутым циклом водообеспечения.

Туристская и рекреационная деятельность в Национальных парках осуществляется непосредственно Национальным парком, а также физическими и юридическими лицами, оказывающими туристские услуги.

Участки для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в соответствии с генеральным планом развития инфраструктуры государственного национального природного парка и только в зонах туристской, рекреационной (для строительства только временных строений) и ограниченной хозяйственной деятельности как с существующей инфраструктурой, так и для создания новой инфраструктуры.

При этом участки для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в соответствии с Генеральным планом развития инфраструктуры Национального парка и только в зонах туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности как с существующей инфраструктурой, так и для создания новой инфраструктуры.

Участки Национальных парков, на территории которых расположены дороги и стоянки для автотранспортных средств, туристские тропы, туристские маршруты в пользование не предоставляются.

Для осуществления туристской и рекреационной деятельности Национальные парки размещают информацию о туристском потенциале Национальных парков на официальных интернет-ресурсах Национального парка и уполномоченного органа в области особо охраняемых природных территорий.

Для организации и использования устройства бивачных стоянок и смотровых площадок физические и юридические лица заключают с Национальным парком договор краткосрочного пользования участком.

Для информирования потенциальных инвесторов об имеющихся участках для размещения объектов на территории Национальных парков, на официальных интернет-ресурсах Уполномоченного органа и Национального парка размещается выписка из Генерального плана.

Проектирование размещения туристских троп, туристских маршрутов осуществляется Национальным парком или туроператорами по согласованию с Национальным парком.

Проектирование туристской тропы, туристского маршрута предусматривает проведение обследования туристского маршрута и включает:

расчет необходимого количества зимовок, бивачных стоянок (полян), стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, смотровых площадок, пунктов фотографирования и общественного питания, туристского инвентаря, снаряжения и транспортных средств;

определение потребности в инструкторах по туризму, экскурсоводах, гидах, и организацию их подготовки, разработку рекламно-информационных материалов с описанием туристского маршрута;

расчет рекреационной нагрузки.

При проектировании туристской тропы и туристского маршрута учитываются квалификации инструкторов, которые необходимы для безопасного прохождения, протяженность, климатические, географические показатели района, крутизна склонов и скорость течения рек.

Каждая туристская тропа, туристский маршрут в национальных парках имеют паспорта туристской тропы, туристского маршрута.

Также утверждены порядок предоставления участков национального парка под объекты строительства в долгосрочное пользование и предоставление в краткосрочное пользование участков национального парка под размещение временных объектов.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2025 года.