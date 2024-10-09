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Законодательство РК

Новые функции появились у Министерства труда и соцзащиты населения

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, МТСЗН РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 10:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 4 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • рассмотрение петиций физических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
  • формирование и реализация государственной политики в сфере социальной защиты жертв торговли людьми, координация деятельности субъектов противодействия торговле людьми;
  • взаимодействие с иными субъектами противодействия торговле людьми, Уполномоченным по правам человека в РК, Уполномоченным по правам ребенка в РК и Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК;
  • координация и осуществление работы по планированию, организации и реализации мер по противодействию торговле людьми, в том числе по предупреждению, оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми, перенаправлению жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;
  • обобщение практики применения законодательства РК в сфере социальной защиты и предоставления специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, а также разработка и внесение предложений по его совершенствованию;
  • организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников субъектов противодействия торговле людьми;
  • обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, интересов общества и государства в процессе осуществления противодействия торговле людьми;
  • информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
  • утверждение совместно с Министерством внутренних дел РК правил проведения оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми;
  • утверждение совместно с Министерством внутренних дел РК и по согласованию с иными государственными органами в сфере противодействия торговле людьми порядка перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;
  • утверждение совместно с Министерством внутренних дел РК положения о межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми;
  • утверждение совместно с Министерством внутренних дел РК типового положения о региональной комиссии по противодействию торговле людьми.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Комитет по регулированию естественных монополий получил новые полномочия.

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