Новые функции появились у Министерства труда и соцзащиты населения

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 4 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: рассмотрение петиций физических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

формирование и реализация государственной политики в сфере социальной защиты жертв торговли людьми, координация деятельности субъектов противодействия торговле людьми;



взаимодействие с иными субъектами противодействия торговле людьми, Уполномоченным по правам человека в РК, Уполномоченным по правам ребенка в РК и Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК;

координация и осуществление работы по планированию, организации и реализации мер по противодействию торговле людьми, в том числе по предупреждению, оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми, перенаправлению жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;

обобщение практики применения законодательства РК в сфере социальной защиты и предоставления специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, а также разработка и внесение предложений по его совершенствованию;

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников субъектов противодействия торговле людьми;

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, интересов общества и государства в процессе осуществления противодействия торговле людьми;

информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

утверждение совместно с Министерством внутренних дел РК правил проведения оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми;

утверждение совместно с Министерством внутренних дел РК и по согласованию с иными государственными органами в сфере противодействия торговле людьми порядка перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;

утверждение совместно с Министерством внутренних дел РК положения о межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми;

утверждение совместно с Министерством внутренних дел РК типового положения о региональной комиссии по противодействию торговле людьми. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее сообщалось, что Комитет по регулированию естественных монополий получил новые полномочия. Читайте также В Казахстане изменили допустимые параметры для крупногабаритных авто В Казахстане обновили правила управления возвращенными государству активами В Казахстане изменились правила выдачи лицензий на экспорт и импорт отдельных видов товаров

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