По каким критерям вузы могут получить статус исследовательского университета

Министр науки и высшего образования приказом от 3 октября 2024 года утвердил Правила и критерии присвоения организациям высшего и послевузовского образования статуса "исследовательский университет", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что исследовательский университет является организацией высшего или послевузовского образования, реализующей утвержденную правительством программу развития и участвующей в организации и проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, а также коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и внедрении научных разработок и технологий в производство.

Правительство республики присваивает статус "исследовательский университет" и утверждает программу его развития.

Присвоение статуса "исследовательский университет" осуществляется на основе анализа современного состояния и динамики развития ОВПО за последние 5 лет по показателям образовательной, научной или научно-технической, инновационной деятельностей и научной инфраструктуры.

Исследовательский университет организует образовательную деятельность в соответствии с имеющейся лицензией и соблюдает квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности.

Как получить статус исследовательского университета

ОВПО, желающая получить статус "исследовательский университет", представляет в уполномоченный орган материалы и документы подтверждающие соответствие критериям, и письменную заявку, которая включает:

наименование, юридический адрес ОВПО (электронная почта, официальный сайт), сведения о руководителе ОВПО;

краткое резюме достижений ОВПО по установленным требованиям;

сведения по установленным за последние пять лет с подтверждающими документами;

программу развития ОВПО на ближайшие пять лет;

государственный инвестиционный проект (ГИП) и финансово-экономическое обоснование (ФЭО).

Для рассмотрения поданных заявок ОВПО на соответствие критериям присвоения статуса "исследовательский университет" уполномоченным органом формируется комиссия.

Срок рассмотрения заявки – 30 рабочих дней.

В состав комиссии входят представители уполномоченного органа, научных организаций и учебно-методических объединений ОВПО и составляет 7 человек.

Комиссия формируется на постоянной основе. Она проверяет ОВПО на соответствие установленным требованиям.

Рекомендация или решение об отказе комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании после открытого голосования.

Основаниями для отказа являются несоответствие ОВПО установленным требованиям или наличие отрицательной динамики по установленным критериям.

Критерии присвоения статуса "исследовательский университет"

Статус "исследовательский университет" присваивается организациям высшего и послевузовского образования (ОВПО), соответствующим следующим требованиям:

имеющие показатели по интеграции науки, образования и производства в положительной динамике;

имеющие показатели внедрения результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны в положительной динамике;

Динамика развития ОВПО в образовательной, научной деятельностей и научной инфраструктуры оценивается по следующим критериям:

образовательная деятельность, в том числе:

имеющие современную научную инфраструктуру.

реализация междисциплинарных образовательных программ совместно со стратегическими партнерами (ОВПО, входящими в ТОП-700 QS/THE, и (или) предприятиями, являющимися субъектами крупного предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК);



реализация двудипломных и (или) совместных образовательных программ с зарубежными университетами из ТОП-200 QS/THE;

доля обучающихся и профессорско-преподавательского состава (ППС), участвующих в международных обменных программах;

доля обучающихся (магистратура и докторантура) и ППС, участвующих в собственных программах стажировок ОВПО;

наличие исследовательских групп, имеющих опыт реализации выполнения не менее 5 проектов на основе договора на выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых за счет бюджетных средств в форме грантового и программно-целевого финансирования, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, финансирования научно-технического обеспечения и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности в соответствии Законом Республики Казахстан "О науке и технологической политике", а также осуществляющих подготовку научных кадров непрерывно в течение последних 10 лет (наличие выпускников программ докторантуры, успешно защитившие докторские диссертации и работающие в других ОВПО страны);

доля выпускников программ докторантуры, успешно защитивших докторские диссертации в течение 5 лет после окончания по соответствующей группе образовательных программ не менее 75%;

доля выпускников, поступивших для продолжения обучения в магистратуру или докторантуру;

Научная или научно-техническая, инновационная деятельность, в том числе:

доля финансирования научно-исследовательских работ (НИР) и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) от общего бюджета ОВПО;

доля проектов, финансируемых объемом не менее 10 миллионов тенге местным исполнительным органом или квазигосударственным, частным сектором, от общего бюджета ОВПО;

количество международных финансируемых проектов, реализуемых в ОВПО;

доля научных и педагогических работников, участвующих в научных проектах с уровнем заработной платы не ниже трех минимальных зарплат, от общего количества штатных ППС и научных кадров ОВПО;

доля публикаций в Scopus (Скопус) с процентилем 35 и выше, публикаций в Web of Science (Вэб оф сайэнс) с квартилем Q1 от общего количества публикации ППС и научных кадров ОВПО;

количество совместных статей и (или) обзоров в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф сайэнс Кор Кэлэкшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Ортс энд Хьюманэтиз Сайтейшн Индэкс), Social Sciences Citation Index (Соушл Сайэнсэз Сайтейшн Индэкс), с международными центрами и зарубежными ОВПО;

доля научных проектов, реализуемых по заказу организаций от общего количества НИР и НИОКР;

доля проектов, связанных с целями устойчивого развития;

количество стартап-компаний, созданных при ОВПО;

доля проектов, уровни технологической готовности (TRL) которых не ниже TRL 5;

Научная инфраструктура, в том числе:

наличие научных лабораторий коллективного пользования;

наличие технопарка или структуры по трансферу технологий при ОВПО, имеющих не менее 1 (одного) результата научной и (или) научно-технической деятельности с уровнем технологической готовности не ниже TRL 8;



наличие собственных журналов, индексируемых/входящих в базу данных Scopus (Скопус) и (или) Web of Science (Вэб оф сайэнс) и (или) входящих в перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности;

наличие доступа к международным библиотечным базам (Scopus (Скопус), Web of Science (Вэб оф сайэнс), Publons (Паблонс));

наличие систем поощрения ППС и обучающихся за научную активность;

инвестиции ОВПО в развитие собственных научных лабораторий;

наличие сертификации ОВПО по ISO (Международная организация по стандартизации);

наличие центральной или локальной комиссии по биоэтике для медицинских организации высшего и послевузовского образования.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2024 года.