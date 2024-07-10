Определены критерии для получения казахстанскими вузами статуса исследовательского университета

Министерство науки и высшего образования разработало Правила и критерии присвоения организациям высшего и послевузовского образования статуса "исследовательский университет", сообщает Zakon.kz.

Исследовательский университет является организацией высшего и послевузовского образования, реализующей программу развития университета и участвующей в организации и проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, а также коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности и внедрении научных разработок и технологий в производство.

Основными задачами исследовательского университета являются:

интеграция научной и научно-технической деятельности и образовательного процесса на всех уровнях высшего или послевузовского образования;

деятельность по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и внедрению научных разработок и технологий в производство.

Исследовательский университет самостоятельно разрабатывает и реализует стандарты образовательных программ высшего и послевузовского образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ не могут быть ниже соответствующих программ высшего и послевузовского образования, устанавливаемых государственными стандартами.

Исследовательский университет вправе устанавливать дополнительные требования профильной направленности при приеме на обучение по программам высшего и послевузовского образования.

Правительство РК присваивает статус исследовательского университета и утверждает программу его развития.

Присвоение статуса исследовательского университета осуществляется на основе анализа современного состояния и динамики развития ОВПО за последние 5 лет по показателям образовательной, научной и научно-технической, инновационной деятельностей и научной инфраструктуры.



Исследовательский университет организует образовательную деятельность в соответствии с полученной лицензией и соблюдает квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности.

Критерии присвоения статуса "исследовательский университет"

Статус исследовательского университета присваивается организациям высшего и послевузовского образования, соответствующим следующим требованиям:

имеющие высокие показатели по интеграции науки, образования и производства;

имеющие высокие показатели внедрения результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны;

имеющие современную научную инфраструктуру.

Динамика развития ОВПО в образовательной, научной деятельностей и научной инфраструктуры оценивается по следующим критериям:

образовательная деятельность деятельность, в том числе:

реализация междисциплинарных образовательных программ совместно с стратегическим партнерами;

реализация двудипломных и (или) совместных образовательных программ с зарубежными университетами из ТОП-200 QS/THE;

наличие филиалов зарубежных вузов (предпочтительно);

доля обучающихся и профессорско-преподавательского состава (ППС), участвующих в международных обменных программах;

наличие собственных программ стажировок для ППС и обмена обучающихся (магистратура и докторантура);

наличие научной школы (наличие выпускников программ докторантуры, успешно защитившие докторские диссертации и работающие в других вузах страны);

доля выпускников, поступивших для продолжения обучения в магистратуру или докторантуру;

доля докторантов индустриального PhD от общего числа обучающихся образовательных программ докторантуры;

научная и научно-техническая, инновационная деятельность, в том числе:

доля финансирования научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от общего бюджета ОВПО;

доля проектов, финансируемых объемом не менее 10 млн тенге местным исполнительным органом или квазигосударственным, частным сектором, от общего бюджета ОВПО;

количество международных финансируемых проектов, реализуемых в ОВПО;

доля научных и педагогических работников, участвующих в научных проектах с уровнем заработной платы не ниже 3 минимальной заработной платы, от общего количества штатных ППС и научных кадров ОВПО;

доля публикаций в Scopus (Скопус) с процентилем 35 и выше, публикаций в Web of Science (Вэб оф сайэнс) с квартилем Q1 от общего количества публикации ППС и научных кадров ОВПО;

количество совместных статей и (или) обзоров в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф сайэнс Кор Кэлэкшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Ортс энд Хьюманэтиз Сайтейшн Индэкс), Social Sciences Citation Index (Соушл Сайэнсэз Сайтейшн Индэкс), с международными центрами и зарубежными вузами;

доля научных проектов, реализуемых по заказу предприятий, от общего количества НИР и НИОКР;

доля проектов, связанных с целями устойчивого развития;

количество стартапов и спин-оффов, созданных при университете;

доля патентов, включенных в базу данных Derwent Innovations Index (Дэрвэнт Инэвейшэнз Индэкс) (Web of Science (Вэб оф сайэнс), Clarivate Analytics (Клариват Эналэйтикс)), от общего количества патентов, полученных ППС и научными кадрами ОВПО;

доля проектов, уровни технологической готовности которых не ниже TRL 5;

научная инфраструрктура, в том числе:

наличие научных лабораторий коллективного пользования, в том числе аккредитованных;

наличие технопарка или иной структуры по трансферу технологий при ОВПО;

наличие собственных журналов, индексируемых/входящих в базу данных Scopus (Скопус) или Web of Science (Вэб оф сайэнс) (предпочтительно);

наличие собственных журналов, входящих в перечень изданий Комитета по обеспечению качества науки и высшего образования;

наличие доступа к международным библиотечным базам (Scopus (Скопус), Web of Science (Вэб оф сайэнс), Publons (Паблонс) и др.);

наличие систем поощрения ППС и обучающихся за научную активность;

инвестиции ОВПО в развитие собственных научных лабораторий;

наличие сертификации ОВПО по ISO;

наличие внутренней документации, регламентирующие деятельность целям устойчивого развития.

Порядок присвоения статуса "исследовательский университет"

ОВПО, желающая получить статус исследовательского университета, представляет в Уполномоченный орган материалы и документы подтверждающие соответствие требованиям и критериям, которая включает:

наименование, место нахождения (юридический, фактический адреса, контактные телефоны), руководитель ОВПО;

краткое резюме достижений ОВПО по установленным требованиям;

сведения по указанным критериям за последние пять лет с подтверждающими документами;

программа развития ОВПО на ближайшие пять лет;

государственный инвестиционный проект и финансово-экономическое обоснование (ФЭО).

Для рассмотрения на соответствие заявленному статусу Министерство науки и высшего образованием формирует комиссию по рассмотрению поданных заявок ОВПО. Срок рассмотрения заявки – 30 рабочих дней.

По итогам рекомендации комиссии уполномоченным органом разрабатывается и направляется в правительство РК проект постановления о присвоении статуса исследовательского университета.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 июля.