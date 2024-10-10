Конституционный суд проверил норму по территориальной подсудности по уголовным делам

Конституционный суд вынес итоговое решение по обращению казахстанца о проверке на соответствие Конституции части второй и абзаца второго части третьей статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса, сообщает Zakon.kz.

Cуть нормы права

Cогласно указанным нормам УПК, если уголовное правонарушение начато в месте деятельности одного суда, а окончено в месте деятельности другого суда, соответствующее уголовное дело подсудно суду по месту окончания расследования.

При этом местом окончания расследования определено место составления соответствующего процессуального документа (отчета о завершении досудебного расследования, протокола обвинения, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном проступке) или вынесения постановления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Мнение заявителя

По мнению обратившегося, указанные нормы позволяют суду по своему усмотрению изменить территориальную подсудность (применить дискрецию), что не соответствует подпункту 3 пункта 3 статьи 77 Конституции о том, что "никому без его согласия не может быть изменена подсудность, предусмотренная для него законом".

Решение Конституционного суда

Проведя исследования указанных норм, Конституционный суд установил, что часть вторая и абзац второй части третьей статьи 314 УПК соответствуют Конституции.

"Определение территориальной подсудности на уровне закона непосредственно не ограничивает конституционные права каждого на защиту своих прав всеми не противоречащими закону способами, судебную защиту своих прав и свобод, равенство всех перед законом и судом", – говорится в документе.

Вместе с тем Конституционный суд рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства с учетом изложенных им правовых позиций.