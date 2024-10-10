Противоречит ли отстранение защитника от уголовного дела Конституции, выяснил Конституционный суд

Конституционный суд вынес итоговое решение по обращению казахстанца о проверке на соответствие Конституции пункта 3 части первой статьи 94 Уголовно-процессуального кодекса, сообщает Zakon.kz.

Суть нормы права

Cогласно указанной норме защитник не может участвовать в производстве по уголовному делу, если находится в родственных отношениях с лицом, имеющим противоположные с подзащитным интересы.

Мнение заявителя

Обратившийся же в КС считает, что редакция пункта 3 части первой статьи 94 позволяет прокурору применить данную норму по своему усмотрению (дискреция), что нарушает ее конституционные права на получение квалифицированной юридической помощи от выбранного ею адвоката (защитника).

Решение Конституционного суда:

Исследовав указанную норму, Конституционный суд установил, что она соответствует Конституции.

"Отстранение защитника от участия в производстве по уголовному делу при наличии установленных законом обстоятельств, включая конфликт интересов, не противоречит Конституции, поскольку оно направлено на обеспечение справедливости и законности уголовного судопроизводства и принятия правильного решения по делу", – говорится в документе.

При этом указывается, что деятельность адвокатов как квалифицированных защитников тесно связана с осуществлением права на судебную защиту и принципов правосудия, закрепленных в Основном законе, и служит реализации публичных интересов по обеспечению объективности, беспристрастности и справедливости при принятии решений по уголовным делам.

Вместе с тем Конституционный суд рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства с учетом изложенных им правовых позиций.