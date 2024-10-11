Казахстан продлил запрет на вывоз бензина, дизтоплива и отдельных нефтепродуктов

Минэнерго, КНБ, Минфин и МВД приняли совместный приказ от 8 октября 2024 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, – говорится в документе.

Исключение составляют:

смазочные масла;

вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство;

отдельные виды нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ введен в действие с 29 сентября 2024 года.

Напомним, ранее в Казахстане действовал полугодовой запрет на вывоз нефтепродуктов, введенный 29 марта текущего года.