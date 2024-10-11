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Законодательство РК

Казахстан продлил запрет на вывоз бензина, дизтоплива и отдельных нефтепродуктов

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 08:52 Фото: Zakon.kz
Минэнерго, КНБ, Минфин и МВД приняли совместный приказ от 8 октября 2024 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, – говорится в документе.

Исключение составляют:

  • смазочные масла;
  • вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство;
  • отдельные виды нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ введен в действие с 29 сентября 2024 года.

Напомним, ранее в Казахстане действовал полугодовой запрет на вывоз нефтепродуктов, введенный 29 марта текущего года.

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